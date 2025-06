MV Agusta Superveloce 1000 Ago, la moto da 208 cv che celebra Giacomo Agostini nell'anno dell'80^ anniversario del brand

La Superveloce 1000 Ago è il tributo di MV Agusta a Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo con all'attivo 15 titoli mondiali, 123 vittorie in gare del campionato del mondo, 18 titoli di Campione Italiano e 10 vittorie al Tourist Trophy. Si tratta di una versione speciale che sarà distribuita in sole 83 unità numerate e autografate in tutto il mondo e che arriva sul mercato proprio in concomitanza con l'80esimo anniversario del marchio di Varese.

Realizzata in fibra di carbonio, la carrozzeria della moto è rifinita nelle tinte Fire Red Matt e Magnum Silver Matt, che si ispirano alle vecchie moto da corsa di Agostini, mentre le ruote a raggi in color argento aggiungono un tocco vintage al design moderno della moto. Non passa inosservata la cinghia in pelle Superveloce sul serbatoio che riporta una placca dorata con la scritta “15 Titoli Mondiali” in onore della carriera "Ago", così come la sella in Alcantara nera è ricamata con il nome del celebre pilota e presenta le iconiche strisce a freccia della sua tuta da corsa, completate dal logo MV Agusta. Tra le altre cose, gli 83 clienti che acquisteranno la Superveloce 1000 Ago avranno la possibilità di richiedere gratuitamente una tuta su misura Dainese Custom Works Demone GP 3X (dotata di airbag D-air® Racing Shield 3X) e un casco esclusivo AGV Pista GP RR in carbonio.

A spingere la MV Agusta Superveloce 1000 Ago ci pensa un motore quattro cilindri in linea da 208 CV a 13.000 giri/min e 116,5 Nm di coppia a 11.000 giri/min, dotato di 16 valvole radiali in titanio, bielle in titanio forgiato e camme con rivestimento DLC. L'elettronica prevede tutti i sistemi più moderni, dal ride by wire multimappa fino al controllo dell'impennata, passando per il controllo della trazione, della coppia, del freno motore, della partenza, del sollevamento della ruota posteriore, fino al sistema di cambio elettroassistito in salita e in scalata, di ABS cornering e di Cruise Control.

Il telaio a traliccio in tubi di acciaio ad alta resistenza è integrato da piastre in alluminio che fungono da perno per il forcellone monobraccio, anch’esso in lega di alluminio. Completano il quadro sospensioni elettroniche Ohlins di ultima generazione (forcella a steli rovesciati da 43 mm e mono da 36 mm, completamente regolabili) e un impianto franante firmato Brembo con dischi da 320 mm con pinze radiali Stylema con pistoncini da 30 mm. La Superveloce 1000 Ago è inoltre dotata di una strumentazione a colori da 5,5'' connessa, con navigazione integrata.

Come per ogni edizione limitata MV Agusta, ogni cliente riceve un kit esclusivo che include: Certificato di autenticità con numero unità corrispondente, telo coprimoto dedicato, sella passeggero in pelle e Alcantara, pedane e supporti passeggero, paratacchi passeggero in carbonio, leve freno e frizione ricavate dal pieno (CNC) e piastre di regolazione altezza per il perno del forcellone.