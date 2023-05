MV Agusta torna a “FuoriConcorso”, motori di lusso a Como. Presenta in anteprima la Superveloce 1000

COMO - MV Agusta torna a «FuoriConcorso», l’evento motoristico che celebra lo stile, l’artigianalità, l’innovazione e l’eccellenza sul lago di Como il 20 e 21 maggio. Agusta sarà l’unica casa motociclistica e presenterà sabato in anteprima la Superveloce 1000, alla presenza della leggenda del motociclismo Giacomo Agostini.

L’aerodinamica, ricorda una nota, è il tema centrale dell’edizione 2023 di FuoriConcorso e MV Agusta lo interpreta esponendo la 500 72/74, concessa in prestito dalla collezione Elli, considerata «la madre di tutte le moto da corsa» per aver ispirato molte delle soluzioni aerodinamiche visibili oggi in MotoGP, oltre al design della Superveloce 1000.