New Medley, stile inedito e tanta grinta. Lo scooter Piaggio a ruote alte con tante novità: più potente e consumi ridotti

SANTA MARGHERITA LIGURE - Agile e dinamico. Piaggio Medley conferma le sue caratteristiche principali e si presenta per il 2020 completamente rinnovato nel look e, soprattutto, nella meccanica Grazie all’introduzione dei nuovi motori i-get di Piaggio di ultima generazione. E così il nuovo Medley, lo scooter di mezzo della gamma Piaggio, con Liberty allo scalino più basso e Beverly a quello più alto, si presenta come il mezzo da 125 e 150 centimetri cubici voluto da Piaggio per combinare al meglio l’agilità di un veicolo metropolitano alla dinamicità di un ruota alta e alla comodità e capacità di carico un grande scooter Gt.

Cominciamo dal design. Gli stilisti di Piaggio hanno posto in modo molto evidente l’accento sulla sportività: il frontale è stato totalmente ridisegnato, così come il manubrio, che accoglie il nuovo proiettore anteriore full led e un’inedita strumentazione lcd digitale.

Pur presentando superfici estese, a tutto vantaggio della protezione aerodinamica, lo scudo, ridisegnato e riproporzionato, mantiene una spiccata leggerezza estetica. Al centro spicca il nuovo elemento verticale, ora caratterizzato da una griglia tridimensionale a nido d’ape. Interpretazione in chiave moderna della classica “cravatta”, elemento inconfondibile dei veicoli Piaggio, questa scelta stilistica dona al nuovo Medley un look maggiormente sportivo.Al centro del manubrio, anch’esso ridisegnato, campeggia un altro elemento distintivo rappresentato dal nuovo proiettore anteriore a led, che incrementa la visibilità, a tutto vantaggio della sicurezza attiva. A led sono anche le luci di posizione anteriore e posteriore. In un perfetto mix di stile e funzionalità, il manubrio accoglie anche la nuovissima strumentazione lcd completamente digitale. Il display, al centro del quale sono ben visibili tachimetro digitale e scala del contagiri, consente di visualizzare odometro totale e parziale, temperatura dell’aria, orologio digitale, indicatori del livello carburante e della temperatura del liquido di raffreddamento, icona pericolo ghiaccio, icona cavalletto laterale abbassato, icona “service”, oltre a una ricca serie di informazioni di viaggio, selezionabili attraverso il pulsante Mode sul blocchetto comandi destro: velocità massima, velocità media, consumo istantaneo, consumo medio, autonomia e stato di carica della batteria. La dotazione di spie tiene invece sotto controllo tutte le funzioni a partire dallo “Start & Stop”, che è disinseribile attraverso un pulsante sul blocchetto elettrico.

Diciamo anche che Medley è dotato di serie della funzione “Start & Stop”. La prova su strada tra Nervi, Genova e Santa Margherita Ligure ha detto che, proprio questo sistema è stato notevolmente migliorato. Risposta immediata al minimo movimento dell’acceleratore e immediato spegnimento del motore durante le soste: un modo sicuramente efficace per contribuire al contenimento dei consumi e delle emissioni. Sempre di serie, poi, c’è e l’abs a due canali: una scelta che conferma il posizionamento di Piaggio Medley tra gli scooter con equipaggiamento di solito esclusivo di scooter di classe superiore.La ruota anteriore da 16” oltre a donare stabilità, sicurezza e comfort, slancia verticalmente tutta la parte frontale. I cerchi sono in alluminio e presentano un nuovo disegno, più sportivo, a sei razze sdoppiate. Particolarmente comoda la nuova sella che presenta un disegno più filante e una ergonomia ottimizzata per pilota e passeggero. È proprio il passeggero beneficia anche di nuove pedane a scomparsa che risultano più agevoli da estrarre e sono dotate di inserto in gomma che ha la doppia funzione di smorzare le vibrazioni e limitare lo scivolamento del piede. La sella è dotata di apertura elettrica, comandata da un comodo pulsante sul manubrio; una molla di ritegno la mantiene aperta per evitare chiusure accidentali.

Nel controscudo troviamo un vano porta oggetti ampio e facilmente accessibile dalla seduta di guida. Lo stile di quest’ultimo è coordinato con la parte posteriore del manubrio e della sella, ricreando un ambiente simile all’abitacolo di un’automobile, e all’interno del cassetto prevede una presa Usb, utile per la ricarica dello smartphone. Nel controscudo è presente anche un comodo gancio portaborse a scomparsa.

Lungo tutto il corpo di Medley l’alternarsi di superfici concave e convesse, guidate da linee decise e arcuate, rende l’immagine del veicolo dinamica e compatta allo stesso tempo. Il posteriore, particolarmente slanciato, mantiene dimensioni contenute nonostante il grande vano di carico sottosella dalla capacità di ben 36 litri, in grado di accogliere due caschi integrali, davvero eccezionale per un ruota alta. Un tale risultato è ottenuto grazie alle forme della coda ben concepite e al riposizionamento del serbatoio del carburante al centro della pedana. Una soluzione che ha incrementato la capacità di carico del vano portacaschi.