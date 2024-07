Nolan presenta Mesh, la tecnologia che migliora la comunicazione di gruppo quando si va in moto

Nolan migliora la comunicazione in moto con Mesh, il sistema che permette di connettere più motociclisti allargando il campo delle possibilità del Bluetooth, tecnologia della cui applicazione alle due ruote Nolan è una pioniera con il sistema N-Com messo a punto già nel 2005.

Allora Nolan anticipò persino le normative (oggi racchiuse nella direttiva ECE 22.06) iniziando ad omologare tutti i propri prodotti già corredati di sistemi di comunicazione perfettamente integrati nei caschi e in grado di offrire i migliori livelli di qualità tecnica ed estetica, affidabilità, comfort e semplicità di utilizzo. N-Com è diventato un capitolo ineludibile nella progettazione dei caschi da parte di Nolan, capace di offrire prestazioni difficilmente eguagliabili da analoghi sistemi post-vendita con funzioni che negli anni sono state migliorate ed estese.

L’audio infatti è ottimizzato per fornire un effetto stereo, il microfono attenua i rumori esterni, c’è il sistema automatico on/off che permette di rilevare, attraverso accelerometri, se si è fermi o in movimento e, in opzione, persino la luce esterna ESS posizionata nella parte posteriore del casco che segnala anche le frenate di emergenza migliorando la sicurezza, in particolare quando ci sono condizioni di visibilità ridotta. C’è anche la possibilità di gestione in remoto del sistema grazie all’app N-Com EasyJet. Questo ed altro fa di N-Com un punto di forza pe i caschi Nolan.

Per spingere ulteriormente sull’innovazione, negli ultimi anni Nolan ha avviato una collaborazione con Sena e, dal lavoro congiunto tra ques’ultima ed il reparto R&D dell’azienda di Brembate di Sopra (BG), è scaturito Mesh. Mesh in inglese vuol dire rete o griglia, una parola che rende bene la novità principale di questo nuovo sistema, ovvero la capacità di creare una rete di comunicazione stabile tra più motociclisti che viaggiano insieme, anche se in gruppi molto numerosi, in formazioni e a distanze variabili, anche se i loro caschi adottano diversi sistemi di comunicazione.

Il principio di funzionamento è apparentemente semplice: il Bluetooth permette di stabilire comunicazioni su canali singoli ed individuali mentre il Mesh sfrutta ciascun componente della rete non solo come trasmettitore e/o ricevente, ma anche da ripetitore. In questo modo le comunicazioni tra chi apre il gruppo e chi lo chiude a distanza sono sempre garantite e avvengono su un singolo canale. All’interno dello stesso gruppo di viaggio, si possono anche creare gruppi privati di conversazione con un massimo di 24 utenti. Il Mesh è disponibile con i modelli N-Com M951 X e M951 R proposti ad un prezzo di listino di 329 euro.