Bmw R 12 G/S è un tributo alle classiche dell'enduro. Ispirata alla R 80 G/S per piacere di guida su ogni terreno

Pensata per essere una classica, in versione enduro, per il puro piacere di guida, sia su strada che fuoristrada, la nuova Bmw R 12 G/S fa il suo ingresso nella famiglia delle R di casa Bmw Motorrad, con un design ispirato alla storica R 80 G/S. «Con la nuova R 12 G/S - ha commentato Markus Lederer, responsabile della Serie Boxer - Bmw Motorrad offre una classica enduro per un autentico divertimento fuoristrada. L'abbreviazione, ripresa dalla leggendaria R 80 G/S, sta per 'Gelände / Straße' (Fuoristrada / Strada) e indica che il nuovo modello della famiglia è progettato per affrontare entrambe le superfici con la stessa efficacia».

La nuova R 12 G/S riprende lo spirito dell'enduro off-road con motore boxer nello stile della R 80 G/S, proiettandolo nel presente grazie a tecnologie moderne, con sospensioni a lunga escursione, ruote a raggi incrociati e una carenatura del cockpit compatta ed essenziale. Equipaggiata di serie con una sella monoposto piatta (altezza sella standard con ruota posteriore da 17»: 860 mm / altezza sella con l'Enduro Package Pro e ruota posteriore da 18»: 875 mm).

Piatta e lineare, è ideale per la guida enduro, anche in piedi. L'opzionale Pillion Package include una sella biposto (con le stesse altezze: 860 mm con ruota da 17» e 875 mm con ruota da 18»). L'altezza della sella aumenta invece di 20 mm con l'opzione Rallye Seat (880 mm con ruota da 17» / 895 mm con ruota da 18»). La nuova R 12 G/S è inoltre dotata di serie di due pratici occhielli in acciaio nel telaio posteriore, utilizzabili come punti di ancoraggio. Modalità di guida Rain, Road ed Enduro sono disponibili di serie con la modalità aggiuntiva Enduro Pro inclusa nell' Enduro Package Pro. Controllo dinamico della trazione (DTC) e sistema di regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (MSR) sono di serie.

Tre le versioni disponibili, dalla versione base R 12 G/S, con verniciatura opaca Night Black per parafango anteriore, carenatura del cockpit, serbatoio carburante, coperchio airbox e parte posteriore, fino alla R 12 G/S Option 719 Aragonit con verniciatura opaca Sandrover, Racing Red e vernice metallizzata opaca Mineral Grey per serbatoio carburante. Nel mezzo, la versione con colore opzionale.