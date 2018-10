Nuova Ducati Multistrada 1260 Enduro, per viaggiare senza limiti

ROMA – Dopo la Multistrada 1260 a Borgo Panigale arriva anche la sua versione più avventuriera, Enduro. È pensata per offrire il massimo del divertimento non solo in strada ma anche e soprattutto dove l'asfalto lascia il posto a fango e terreno. Con gli accessori giusti diventa una perfetta viaggiatrice con cui poter affrontare qualsiasi tipo di percorso. D'altronde le ruote a raggi con l’anteriore da 19’’ e la posteriore da 17’’ sono il principale biglietto da visita della nuova Multistrada 1260 Enduro, dotata anche di sospensioni elettroniche semi-attive Sachs (con 185 mm di escursione sia all’anteriore che al posteriore) e di un serbatoio da 30 litri di capacità (450 km di autonomia).

L’ergonomia rivista, con sella, manubrio e centro di gravità abbassati rispetto alla versione 1200, e il setup delle sospensioni aggiornato, garantiscono maggiore fruibilità e divertimento nella guida a qualunque pilota e in ogni condizione. A spingerla ci pensa il motore Testastretta DVT di 1262 cc da 158 cv con variatore di fase che ha debuttato lo scorso anno sulla Multistrada 1260. Rispetto alla versione precedente, guadagna 64 cc di cilindrata e una serie di miglioramenti che gli hanno permesso di avere una curva di coppia estremamente piatta e corposa sin dai bassi regimi. Il pacchetto elettronico si avvale di un nuovo Ride by Wire, del DQS (Ducati Quick Shift) Up & Down e di ABS Cornering Bosch, Cornering Lights, Wheelie Control, Traction Control e Vehicle Hold Control.

E non finisce qui, perché la sofisticata Human Machine Interface (HMI) permette, attraverso il display TFT a colori da 5’’ e i comandi al manubrio, di gestire in maniera intuitiva tutte le funzioni e i settaggi della moto, anche il Ducati Multimedia System (DMS), che consente di connettere la moto con lo smartphone tramite Bluetooth e di gestirne le funzionalità multimediali più importanti (ricezione telefonate, notifica sms, ascolto musica). La Multistrada 1260 Enduro è dotata anche di cruise control e di sistema hands-free. La nuova Multistrada 1260 Enduro è compatibile con la nuova Ducati Link App e sarà disponibile a partire dalle prime settimane del 2019 nelle colorazioni Rosso Ducati e Sabbia, ad un prezzo ancora da definire.