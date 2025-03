Nuova XDiavel V4, la sport cruiser secondo Ducati. Il motore derivato dalla MotoGP ha prestazioni da dragster

Nello stabilimento di Borgo Panigale è cominciata la produzione della nuova XDiavel V4, la sport cruiser interpretata al modo di Ducati. La due ruote è stata pensata per abbinare le prestazioni del motore V4, la posizione di guida da cruiser e il design caratterizzante del modello Ducati. L'XDiavel V4 è dedicata agli appassionati del mondo cruiser, con la posizione di guida bassa e rilassata, con l'aggiunta delle prestazioni da dragster che da sempre caratterizzano l'XDiavel. La ricetta del modello prevede la capacità di accelerazioni e decelerazioni da vera sportiva, assicurare dalle prestazioni del V4 Granturismo da 168 cavalli, abbinate allo pneumatico posteriore da 240/45 e da una rapportatura dedicata.

Il motore è derivato dalla MotoGP e caratterizzato da soluzioni come l'albero motore controrotante, con i suoi 168 CV e 12,8 kgm di coppia. Con un peso in ordine di marcia di 229 kg, componenti sofisticate come il telaio monoscocca, le sospensioni completamente regolabili e l'impianto frenante con pinze Brembo Stylema su dischi da 330 mm, l'XDiavel V4 offre agilità e dinamica inaspettate per una Sport Cruiser.

Il comfort migliora in maniera sostanziale, grazie alla sospensione posteriore con corsa aumentata di 25 mm rispetto all'XDiavel 1260 e, soprattutto, alla sella ampia, ben profilata e più spessa. Anche il passeggero può contare su una seduta più spaziosa (+30% in larghezza, +50% in lunghezza) e comoda (+25 mm di spessore), e su un maniglione posteriore fornito a corredo. Il pilota può sfruttare le prestazioni dell'XDiavel V4 grazie a un pacchetto elettronico completo, con Ducati Traction Control in versione Cornering, Ducati Wheelie Control, ABS Cornering, Launch Control e Ducati Quick Shift 2.0. Tutti i sistemi elettronici sono gestibili attraverso i comandi retroilluminati al manubrio e il nuovo cruscotto TFT a colori da 6,9» a rapporto di forma 8:3, che offre anche connettività Bluetooth con lo smartphone. Durante il mese di aprile, l'XDiavel V4 sarà protagonista di un tour nelle concessionarie che toccherà le principali città italiane, per mostrarsi dal vivo a tutti gli appassionati in una serie di appuntamenti che partirà da Milano nella giornata di Sabato 19.