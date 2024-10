Nuovo Honda X-ADV, si evolve il crossover a due ruote. Unico nel suo genere: unisce stile, tecnologia e divertimento alla guida

Il nuovo Honda X-ADV è un crossover unico nel suo genere, perché unisce stile, tecnologia e un divertimento alla guida, senza precedenti. Pensato e disegnato nel centro Ricerche e Sviluppo Honda di Roma, il nuovo X-ADV offre la praticità di un maxiscooter al divertimento di guida di una moto. Un mezzo che esprime libertà ma anche tecnologia, enorme il suo successo in tutta Europa. A partire dal suo lancio commerciale, sono stati venduti oltre 60.000 esemplari nel Vecchio Continente, un consenso che sembra non conoscere tregua. Una storia quella dell’X-ADV, caratterizzata da un’evoluzione tecnologica costante. Nel 2021, il crossover giapponese è stato oggetto di una serie di upgrade tecnici, che hanno portato a un incremento di potenza e coppia, il tutto con una netta diminuzione di peso e una maggiore dotazione elettronica. Nel 2022, 2023 e 2024, si sono susseguiti aggiornamenti su colorazioni e grafiche.

Il Model Year 2025 dell’Honda X-ADV riceve diversi aggiornamenti stilistici, tecnici e pratici. Tre le nuove colorazioni: Graphic Black, Pearl Glare White e Matte Deep Mud Gray. Inedita è la special edition “Matte Gold Finch Yellos” che a differenza delle altre varianti, offre diversi particolari dark, dal forcellone posteriore alla forcella anteriore. Particolari che ne enfatizzano l’anima sportiva. In cosa cambia il nuovo Honda X-ADV 2025. Il Model Year 2025 riceve diversi aggiornamenti, soprattutto estetici. Il doppio faro anteriore a LED è stato completamente rivisto e incorpora ora gli indicatori di direzione. Novità anche per la strumentazione, lo schermo TFT da 5 pollici è più leggibile e luminoso e in grado di sfruttare ancora meglio la connettività tramite applicazione Honda RoadSync.

Tutte le funzioni sono azionabili tramite il pratico blocchetto di comandi posto a sinistra. È retroilluminato e basta qualche km per poter familiarizzare con i comandi e accedere in maniera facile e veloce alle funzioni desiderate. Sul rinnovato X-ADV, il Cruise Control è di serie. Invariato il motore rispetto alla precedente generazione. Il propulsore bicilindrico parallelo ha una potenza notevole, sprigiona 58,6 CV, per una coppia di 69 Nm. Quattro le modalità di guida selezionabili dal guidatore: Standard, Sport, Gravel e Rain. A seconda del setup impostato, varia la risposta del propulsore (potenza e freno motore), del grado di intervento del Controllo di trazione. Da riferimento il cambio, un doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission), in grado di assecondare perfettamente le esigenze del pilota. Velocissimo nell’inserire le marce superiori, quando si viaggia in automatico, in frenata, è addirittura in grado di scalare due rapporti, per un’uscita in curva, pronta e immediata.

Le prestazioni del nuovo Honda X-ADV parlano chiaro. Il crossover giapponese è in grado di raggiungere i 50 km/h con partenza da fermo in soli 23,2 secondi. Il serbatoio ha una capacità di 13,2 litri. L’autonomia dichiarata è pari a 370 km. L’omologazione è Euro5+. Invariato il telaio rispetto alla generazione precedente. Una struttura tubolare in acciaio a diamante. L’inclinazione del cannotto di sterzo, dell’avancorsa e l’interasse hanno misure invariate rispetto al passato, rispettivamente di 27°, 104 mm e 1.590 mm. Il peso con il pieno di benzina è di 237 kg. La forcella anteriore a steli rovesciati è da 41 mm ed è regolabile nel precarico molla e in estensione. Il forcellone è in alluminio, le ruote sono da 17” all’anteriore 15” al posteriore. I cerchi sono in alluminio a raggi tangenziali. Gli pneumatici sono di larga sezione (120/70 all’anteriore e 160/60 al posteriore. La trasmissione è a catena. L’impianto frenante si avvale di dischi flottanti all’anteriore da 296 mm con pinze Nissin ad attacco radiale a 4 pistoncini. Al retro sono presenti un disco da 240 mm e una pinza a pistoncino singolo.

Prova su strada. Un crossover che rappresenta la giusta via di mezzo tra chi cerca il comfort di un maxiscooter e il divertimento di guida di una moto. Il nuovo X-ADV è divertentissimo da guidare. Negli oltre 80 km di test, è emerso quanto il motore bicilindrico e il cambio elettronico, lavorino in perfetta simbiosi. In curva, la stabilità dell’X-ADV è esemplare, scendere in piega è facile, complici anche gli pneumatici di generose dimensioni e una ciclistica perfetta. La forcella anteriore assicura un feeling con l’avantreno incredibile, l’impianto frenante è potente e modulabile. L’elettronica interviene al momento giusto, tagliando potenza e coppia li dove si esagera con il gas, ma non è mai invasiva e, a seconda dell’impostazione di guida selezionata, lascia sempre tanto margine di divertimento al pilota.

Un nuovo concetto di mobilità, l’X-ADV non può essere definito una moto, anche se ha prestazioni esaltanti, ma non può neanche essere inserito tra i maxiscooter. Sarebbe riduttivo per via di un’elettronica e di una tecnologia da riferimento. È un crossover e come tale deve essere guidato classificato. Tante le emulazioni, ma ancora oggi, a distanza di anni, difficile tenergli testa e di fatto, il pubblico ne sta premiando non solo l’originalità stilistica ma anche progettuale.