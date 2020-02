Nuovo Medley, dinamico, performante e tecnologico. Piaggio rinnova lo scooter crossover tra ruota alta e GT

NERVI - Dinamico, performante e tecnologico. Piaggio per il nuovo Medley non si è limitata ad un restyling. Dopo quattro anni di successi, i tecnici di Piaggio hanno rivisto tutto, motore, sospensioni, freni. Ad eccezione del telaio, Medley è nuovo, più performante e più tecnologico. La ruota alta, anteriore da 16” oltre a donare stabilità, sicurezza e comfort, slancia verticalmente tutta la parte frontale. I cerchi sono in alluminio con un nuovo disegno sportivo a sei razze sdoppiate. E poi un ampio vano sotto la sella capace di contenere due caschi contribuisce al successo di questo scooter. Medley con i suoi motori da 125 e 150 centimetri cubici si colloca perfettamente nella mediana di Piaggio con il Liberty sullo scalino più basso e Beverly su quello più alto.

Cominciamo col dire che sul nuovo Medley debutta l’ultima evoluzione della famiglia di motori Piaggio i-get, nelle cilindrate 125 e 150 cc: entrambi raffreddati a liquido, con distribuzione a 4 valvole e iniezione elettronica. Si tratta di motori che erogano rispettivamente 11 e 12,1 Kw, e grazie a queste potenze risultando tra i più potenti della categoria. La prova su strada tra Nervi, Genova e Santa Margherita Ligure ha esaltato l’apparato “stop and go” che ora ruota più puntuale ed affidabile, in grado di esaltare le doti di elasticità e brillantezza nella ripresa e fluidità di marcia. I dati forniti da Piaggio dicono degli ottimi valori di coppia (12 Nm a 6500 giri per il 125cc e 15 Nm a 6500 giri per il 150 cc): in prova Medley ha sempre messo in mostra uno scatto degno di nota esaltato anche dal ridotto peso del veicolo.

Piaggio ha evidenziato che i valori indicati sono stati ottenuti attraverso un lavoro minuzioso su gran parte dei componenti. “L’obiettivo principale del progetto è stato ottimizzare il rendimento termodinamico, ridurre gli attriti e abbassare la rumorosità di funzionamento del propulsore, aumentando nel contempo prestazioni e guidabilità generale.

La testata nasce da una fusione completamente nuova ed è caratterizzata da condotti e valvole a sezione maggiorata per aumentare il coefficiente di efflusso e di conseguenza le performance del motore. Il sistema di distribuzione presenta nuovi bilancieri alleggeriti, mentre il profilo dell’asse a camme è stato ridisegnato per ottenere leggi di alzata valvole che contribuiscono a ottimizzare il rendimento di combustione”.

Tanta tecnologia per esaltare anche la sportività. Un dato, questo, ben chiaro agli stilisti che hanno lavorato molto per esaltare queste caratteristiche soprattutto nella versione S, dove, soprattutto in i colori si entra con lo sguardo nel mono delle competizioni. Diviamo, comunque, che il frontale è stato totalmente ridisegnato, così come il manubrio, che accoglie il nuovo proiettore anteriore full Led e un’inedita strumentazione Lcd digitale.

Sul nuovo Piaggio Medley debutta anche Piaggio MIA (proposto di serie sulla versione S): è possibile collegare il proprio smartphone al veicolo via Bluetooth e gestire le telefonate, i comandi vocali e la musica tramite la strumentazione e i comandi al manubrio.

Un nuovo manubrio accoglie il display completo: tachimetro digitale e scala del contagiri, consente di visualizzare odometro totale e parziale, temperatura dell’aria, orologio digitale, indicatori del livello carburante e della temperatura del liquido di raffreddamento, icona pericolo ghiaccio, icona cavalletto laterale abbassato, icona “service”, oltre a una ricca serie di informazioni di viaggio, selezionabili attraverso il pulsante Mode sul blocchetto azionabile con il pollice destro: velocità massima, velocità media, consumo istantaneo, consumo medio, autonomia e stato di carica della batteria.

Non si può dimenticare la nuova sella presenta un disegno più filante e una ergonomia ottimizzata per pilota e passeggero. È dotata di apertura elettrica e una molla di ritegno la mantiene aperta per evitare chiusure accidentali. Il controscudo è dotato di un vano porta oggetti ampio e facilmente accessibile dalla seduta di guida. I freni offrono sicurezza. L’impianto si compone di due unità a disco da 260 e 240 mm con pinze flottanti a doppio pistoncino - dotato di serie di sistema antibloccaggio Abs.

Piaggio Medley predilige colori più classici ed eleganti, quali Bianco Luna e le due tinte metallizzate Nero Abisso e Blu Orione. Piaggio Medley S si distingue innanzitutto per le sportive finiture nero opaco, come i cerchi, i paracolpi, il tunnel centrale e il maniglione passeggero. Una sportività sottolineata anche dalle molle degli ammortizzatori verniciate in rosso, tonalità che compare anche sulle cuciture della sella e su altri particolari come la cornice della “cravatta” sullo scudo. Di serie sono presenti anche il disco freno anteriore e posteriore con profilo a margherita e pinze color oro.

I prezzi. Medley 125 costa 3.399 euro. La versione S, invece, 3.499 euro. Medley 150 costa 3.599 mentre la S occorrono 3.699 euro.