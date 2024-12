Nuovo NMax 125, il baby scooter di Yamaha. Agilissimo in città, ora può avventurarsi anche in autostrada

Design accattivante per uno stile che non lascia dubbi, il nuovo Yamaha NMax 125 raccoglie l’eredità lasciata da altri illustri modelli della famiglia Max. Se il TMax è la punta di diamante nel segmento degli scooter del marchio del triplice Diapason, se l’XMax rappresenta un best seller nella sua fascia di mercato, l’NMax 125 è pronto a conquistare nuovi consensi. Si rivolge sia a un pubblico di giovanissimi, coloro che vogliono uno scooter dalle linee decise, con forme accattivanti e una tecnologia di livello superiore, sia a chi è alle prime armi con le due ruote ed è alla ricerca di un mezzo divertente, facile da guidare e performante.



L’NMax 125 non aspira a essere un dragster, ma si rivolge ad un’utenza ben precisa, a chi non ha la patente B, a chi vuole uno scooter sicuro, tecnologico e di nuova generazione, spendendo il giusto. Il motore ha una potenza di 9 kW (12,2 cv) per 11,2 Nm di coppia massima. Lo scooter giapponese raggiunge una velocità massima di 99 km/h, l’autonomia supera i 300 km (ciclo Wmtc), il consumo medio è di 2,2 litri per 100 km e la capacità del serbatoio è di 7,1 litri. I cerchi sono in alluminio da 13 pollici e calzano pneumatici da 110/70-13 all’anteriore e da 130/70-13 al posteriore. Lungo 1,34 metri, l’altezza sella dell’NMax è di 770 mm (+5 mm rispetto alla precedente versione), il peso supera di poco i 130 kg. Il vano sottosella ha una capacità di 23,3 litri ed è in grado di ospitare un casco demi-jet.

Interessante anche la strumentazione, che si avvale di uno schermo Tft da 4,2 pollici e che sulla variante Tech Max supporta anche il sistema di navigazione satellitare Garmin. Presente il sistema antibloccaggio delle ruote in frenata (Abs a due canali) e il Traction Control (disinseribile). Su strada il comportamento è entusiasmante, soprattutto in rapporto alla sua cilindrata ridotta. Il dispositivo di Start&Stop è semplicemente perfetto. Prontissimo nel riaccendere il motore dopo una sosta, al semaforo ad esempio, basta un piccolo colpo di acceleratore e il monocilindrico si riavvia immediatamente. Ottima la tenuta di strada, perfetto il bilanciamento dei pesi. In curva l’NMax trasmette al guidatore un feeling fantastico. Perfetta la frenata, per modulabilità, resistenza all’affaticamento e risposta. I consumi sono da record, il dato dichiarato dal Costruttore trova riscontro nella realtà, anche a velocità sostenute lo scooter Yamaha ha un’efficienza da record. Il nuovo Yamaha NMax 125 sarà disponibile in Italia a partire da gennaio 2025 a un prezzo di listino di 3.499 euro. La versione Tech Max arriverà nel corso del mese di maggio 2025 e sarà proposta a un prezzo di listino di 3.799 euro.