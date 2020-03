Nuovo Sh: ancora più potente, spazioso e tecnologico. Il best seller Honda non smette di stupire

ROMA - Di più, sempre di più. Honda con la formula Sh non sembra mai sazia. Ecco qui le versioni 2020 del 125 e 150i. Ancora più slanciati, ancora più maneggevoli, con maggiore spazio sotto la sella, con un display ancora più completo. Ma quello che lascia più sorpresi è la maggiore potenza che si avverte subito quando affondi con la manopola dell’acceleratore. La prova su strada ha confermato che la potenza e la maneggevolezza di questi scooter a ruota alta e pedana piatta, sono le qualità che si apprezzano subito.

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto il telaio. È stato completamente riprogettato: il serbatoio è stato sistemato sotto la pedana piatta. Il risultato è uno spazio maggiore sotto la sella dove è ora presente una comoda presa Usb.

I tecnici Honda hanno lavorato moltissimo alla nuova geometria della sospensione posteriore: i risultati cercati e trovati sono due: una migliore tenuta di strada e un maggiore comfort per guidatore e passeggero.

E veniamo al look. Honda ha voluto finiture di qualità che unite al nuovo frontale dove spiccano le brillanti luci a Led. La sella è più comoda: la sua conformazione è stata attentamente studiata per far appoggiare agevolmente i piedi a terra. La luce posteriore a Led è impreziosita dal bordo cromato e il nuovo cruscotto Lcd presenta tutte le spie, comprese quelle della Smart-Key. E poi c’è la spia del controllo di trazione Hstc, dell’Abs e del sistema Start & Stop. Sono disposte attorno al display centrale digitale. La visualizzazione di tutte le funzionalità sul cruscotto è controllata tramite i pulsanti A/B sulla parte sinistra del manubrio.

E ora i motori. Sono i nuovi eSP+ ("enhanced Smart Power Plus"). Honda sottolinea che il 125 cc a 4 valvole raffreddato a liquido dell'SH125i offre un'accelerazione più rapida, una maggiore velocità massima e consumi migliori del precedente motore a 2 valvole. Lo stesso vale per l’unità da 157 cc dell’SH150i.

I dati della casa giapponese evidenziano anche che per il motore 125 la potenza massima è di 13 CV (9,6 kW) a 8.250 giri/min (rispetto ai precedenti 8,9 kW a 8.500 giri/min), con una coppia di 12 Nm a 6.500 giri/min (in precedenza 11,5 Nm a 7.000 giri/min).

Per il motore 150 la potenza massima è di 16,9 CV (12,4 kW) a 8.500 giri/min (rispetto ai precedenti 11 kW a 8.250 giri/min), con una coppia di 14,9 Nm a 6.500 giri/min (in precedenza 13,9 Nm a 7.000 giri/min)

Sempre i dati di Honda dicono anche che il consumo di carburante dell’SH125i (consistema Start & Stop disattivato) è di 45,7 km/l (ciclo medio Wmtc). Il consumo di carburante dell’SH150i (senza sistema Start & Stop attivato) è di 44,7 km/l (ciclo medio Wmtc). I nuovi motori sono conformi alle normative Euro5: il che significa ulteriore riduzione di sostanze nocive.

Per i nuovi Sh Honda ha voluto anche più sicurezza: in condizioni di scarsa aderenza come ad esempio su asfalto bagnato entra in funzione il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), che monitora costantemente la velocità delle ruote e, se necessario, evita lo slittamento della ruota posteriore.

I nuovi SH125/150i saranno in vendita in Italia nella sola configurazione con parabrezza, paramani e Smart-Top Box di serie nelle seguenti colorazioni: Pearl Nightstar Black; Pearl Cool White; Timeless Gray Metallic; Pearl Splendor Red.

I prezzi? Fino a dicembre c’è l’offerta lancio: è possibile acquistare il 125 o il 150i allo stesso prezzo, 3.740 euro. E, come sempre, nel prezzo sono compresi parabrezza, paramani e Smart Top Box.