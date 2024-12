Orgoglio Ducati in scena a Bologna con “Campioni in Festa”. Quattordici piloti sul palco per oltre 20 titoli mondiali

Quattordici piloti ospitati, per oltre 20 titoli mondiali e un concerto della Ducati Band, sono stati alcuni dei momenti più rappresentativi di 'Campioni in Festa', serata a firma Ducati e andata in scena martedì 3 dicembre al Padiglione 29 di Bologna Fiere. L'evento, diventato appuntamento fisso da tre stagioni, ha celebrato il momento sportivo migliore di sempre per Ducati. L'evento, che nasce con l'obiettivo di condividere con il territorio, i tifosi e i Ducati Official Club la propria passione, è stato preceduto da un momento esclusivo di festa per i soli dipendenti Ducati.

La parte pubblica è stata poi aperta da un concerto della Ducati Band, un gruppo musicale formatosi oltre 20 anni fa in azienda, su iniziativa di alcuni dipendenti tra cui l'attuale Direttore Tecnico Ducati Corse Davide Barana. A seguire, il comico Paolo Cevoli ha regalato momenti di leggerezza e risate con il suo spettacolo, coinvolgendo il pubblico. La conduzione della serata è stata affidata a Barbara Pedrotti,che ha dettato il ritmo allo show con il susseguirsi sul palco di tutti i protagonisti della stagione 2024, a partire dall'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali.

Il primo 'Campione in Festa' a entrare in scena è stato Alessandro Lupino, vincitore del Titolo Italiano MX1 in sella al prototipo Desmo450 MX, che ha esordito in questa stagione dando il via al nuovo capitolo di Ducati nel Motocross. Successivamente i riflettori si sono spostati sui successi di Ducati nei Campionati Mondiali per moto derivate di serie: WorldSBK e WorldSSP. Non poteva mancare il momento dei 'Fantastici Quattro', ovvero i piloti Ducati dominatori del Campionato MotoGP con 19 vittorie su 20 gare totali: Il campione del mondo in carica Jorge Martín, l'idolo di casa Francesco 'Pecco' Bagnaia, con Marc Márquez ed Enea Bastianini si sono messi in gioco, scambiandosi domande e punti di vista a vicenda, e raccogliendo il caloroso tributo del pubblico. Alla festa celebrativa di questa stagione sportiva ha partecipato anche LEGO, con cui Ducati ha presentato da poco il nuovo set Technic Panigale V4 S. Per l'occasione LEGO ha esposto un modello in scala 1:2 della Panigale V4 S realizzato interamente in mattoncini.