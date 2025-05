Pan America e Nightster icone Harley Davidson. Casa americana sfoggia la gamma 2025, miglioramenti anche per le cruiser

MALPENSA - Harley Davidson guarda avanti, restando fedele alla propria anima. La nuova gamma 2025 si presenta con un'identità rinnovata, dove prestazioni e stile si fondono con soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Per introdurre le novità della stagione, il Marchio ha scelto un percorso affascinante e selettivo: da Milano Malpensa alle curve del Mottarone, un itinerario ricco di emozioni per testare dinamicamente i modelli più rappresentativi. Regina della proposta Adventure Sport, la nuova Pan America 1250 ST si propone come alternativa concreta per chi desidera viaggiare senza limiti, ma con un tocco di sportività in più. Equipaggiata con il motore Revolution Max da 1250 cc, sprigiona 150 cavalli e una coppia di 127 Nm.

Numeri che garantiscono una spinta vigorosa e un sound che coinvolge. Rispetto alla versione Special, la Pan America ST punta tutto sulla leggerezza, con una riduzione di 12 kg grazie all’eliminazione di componenti come il cupolino maggiorato e le protezioni laterali. L’anteriore da 17 pollici, abbinato agli pneumatici Michelin Scorcher Sport, ne migliora la reattività, mentre la sella abbassata rende più facile gestire la moto in ogni situazione. Le sospensioni, riviste per offrire equilibrio tra dinamismo e comfort, completano un pacchetto pensato per affrontare ogni viaggio con sicurezza e piacere di guida.

Aggiornata per la nuova stagione, la Harley-Davidson Nightster 2025 conserva il suo DNA aggressivo e ribelle, arricchendolo con soluzioni tecniche che ne esaltano il carattere. Le sospensioni anteriori e posteriori sono state riprogettate, aumentando del 60% l’escursione posteriore per un comfort nettamente superiore, senza modificare l’altezza da terra della sella. Tra le curve del Mottarone, la Nightster si è rivelata agile, intuitiva e coinvolgente. La risposta del motore è sempre pronta, con un’erogazione brillante e una sonorità appagante. L’ergonomia è curata nei dettagli per offrire il massimo controllo, mentre l’impianto frenante risponde con prontezza anche alle sollecitazioni più decise.

Novità anche per la gamma Cruiser, interessante l’introduzione del propulsore Milwaukee-Eight 117, declinato in tre versioni e potenze per adattarsi a ogni stile di guida. I nuovi modelli offrono una dotazione tecnica di primo livello, che include ABS cornering, controllo di trazione, riding mode personalizzabili e una strumentazione analogico-digitale moderna e funzionale.