Panigale V2, la nuova livrea Star White ha il bianco come protagonista ma restano i dettagli “rosso” Ducati

BORGO PANIGALE - Si chiama White Rosso il colore della nuova livrea per la Ducati Panigale V2. Il bianco 'Star White Silk' che valorizza il design della super sportiva di Borgo Panigale è il protagonista della nuova colorazione che va ad aggiungersi a quella classica in rosso. I dettagli in 'Ducati Red' però restano per sottolineare proprio il carattere sportivo della V2, con i cerchi, le prese d'aria frontali e i deflettori delle semi-carene superiori. Questi ultimi due tocchi di rosso accompagnano idealmente il percorso dei flussi d'aria interni alla moto, ovvero quelli che alimentano il motore e quelli che attraversano il radiatore. Questa nuova livrea si completa con un ulteriore tocco di sportività grazie al posizionamento sulle semi-carene inferiori del logo Panigale V2 di grandi dimensioni, ispirato alle grafiche delle moto Ducati Corse. Testimonial della Panigale V2 e protagonista del servizio fotografico e video della nuova colorazione è il pilota del Pramac Racing Team Francesco 'Pecco' Bagnaia, che ha provato la moto in anteprima sul Circuito Internazionale Marco Simoncelli di Misano. "Dal 2016 - ha dichiarato Bagnaia - il mio motto personale è GoFree.

Per me significa vivere in modo spensierato e libero, divertirsi e dare priorità alle cose che ami fare. Credo che la Panigale V2 rientri bene in questa definizione e rispecchi il mio modo di essere. La nuova livrea, così bianca, è molto bella e diversa dal solito. Nonostante sia una moto stradale, mi ha sorpreso per quanta velocità riesca ad avere in curva. È una moto divertente, molto stabile e molto sincera, che ti permette di andare forte, in sicurezza, senza affaticarti, pur avendo un carattere e una personalità molto spiccata e decisa". La Panigale V2, presentata meno di un anno fa, è la super-mid delle sportive Ducati e rappresenta il modello d'ingresso alla famiglia Panigale. È spinta dal bicilindrico Superquadro da 955 cmü, con una potenza massima di 155 CV a 10.750 giri/minuto e una coppia massima di 104 Nm a 9.000 giri/minuto. La Panigale V2 nella livrea White Rosso sarà disponibile nei concessionari Ducati a partire da questo mese di luglio.