Parata Vespa, all'affollato tour di sabato a Roma potranno partecipare tutti i vespisti giunti nella Capitale. Ecco come

Roma al centro del mondo Vespa con l'evento globale che si preannuncia indimenticabile. Questa manifestazione celebra gli 80 anni di un'icona assoluta del design italiano. L'evento principale del weekend sarà la Grande Parata di sabato 27 giugno 2026 . Si tratta del più grande raduno mondiale mai realizzato per celebrare la storia dello scooter Piaggio.



Organizzazione dello schieramento- I dettagli logistici per la gestione del gigantesco corteo su due ruote prevedono una precisa divisione degli spazi: Punto di partenza ufficiale: L'area designata per il via si trova nella storica zona delle Terme di Caracalla, precisamente in via di San Gregorio. Area iscritti: In questa prima sezione si allineeranno i Vespisti registrati regolarmente all'evento che fanno parte dei Vespa Club ufficiali arrivati a Roma da ben 60 paesi diversi.

Accesso per i non iscritti: Tutti i possessori di una Vespa non registrati all'evento potranno comunque aggregarsi liberamente.

Punto di aggancio : Per entrare nel gigantesco serpentone, i non iscritti dovranno farsi trovare in piazzale Numa Pompilio , posizionandosi esattamente all’imbocco di viale delle Terme di Caracalla .



Orario di inserimento : La finestra temporale utile per accodarsi al passaggio della sfilata è strettissima, tra le 9:00 e le 9:30 del mattino .



Un itinerario unico nella storia di Roma - La sfilata si trasformerà in un lunghissimo e coloratissimo corteo che toccherà i punti più celebri e fotografati della Capitale: Il transito ravvicinato toccherà il Colosseo, i Fori Imperiali e l'area del Circo Massimo. Le grandi vie: Le migliaia di Vespa attraverseranno arterie stradali iconiche tra cui il Lungotevere, Via Veneto e Via del Corso.

Una community globale : L'evento rappresenta un'opportunità irripetibile per fare parte in prima persona di un momento storico per la community globale dei vespisti.