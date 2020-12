Piaggio Beverly, scooter si rinnova profondamente tra design e prestazioni. Nuova generazione a 20 dal primo modello

PONTEDERA - E' stato svelato sulle pagine web di Piaggio il nuovo scooter Beverly. Rinnovato in design prestazioni, la nuova generazione del modello arriva a vent'anni dal suo primo lancio. Attestatosi nel corso degli anni come uno degli scooter più venduti in Italia, Beverly oggi si è rinnovato completamente per proporsi come crossover, spingendosi anche oltre le caratteristiche di commuting urbano e puntando anche a doti utili per il turismo extraurbano a medio e lungo raggio. Il nuovo design è sportivo, con il frontale totalmente ridisegnato, mentre nella vista laterale le forme abbandonano la morbidezza dei precedenti modelli per diventare linee tese e muscolose. Al centro del nuovo manubrio campeggia il proiettore anteriore a LED.

Sono a tecnologia LED anche gli indicatori di direzione e le luci di posizione, piazzate ai lati dello scudo ne profilano i bordi, creando così una firma luminosa che rende il nuovo Beverly immediatamente riconoscibile anche di giorno. Nella zona posteriore il codone termina con un profilo a estrattore che emerge al centro del gruppo ottico posteriore a LED. L'inedito portatarga è di derivazione motociclistica ed è posizionato sulla ruota. Al debutto sono le due nuove motorizzazioni Euro 5 della famiglia hpe, High Performance Engine, di 300 e 400 cc. Entrambe le unità sono monocilindrici 4 tempi e 4 valvole, con raffreddamento a liquido e iniezione elettronica, pensati per ottenere maggiori prestazioni e una migliore guidabilità, riducendo il consumo di carburante e la rumorosità.

Il motore 300 hpe cresce di potenza del 23%, rispetto alla precedente versione di pari cilindrata raggiungendo i 19 kW (25,8 CV) a 8000 giri, mentre la coppia massima cresce del 15% fino a 26 Nm a 6250 giri. Il propulsore 400 hpe va a sostituire la precedente unità 350. La differenza non sta nel semplice aumento di cubatura, perché i tecnici Piaggio hanno migliorato il rendimento meccanico e termodinamico e ridotto i livelli di vibrazioni e rumorosità. Il risultato è una potenza che arriva a 26 kW (35,4 CV) a 7500 giri e una coppia massima di 37,7 Nm a 5500 giri, dati che tradotti in strada significano prestazioni ed elasticità di marcia. Le novità, per Piaggio Beverly, sono anche quelle sul fronte della dotazione tecnologica, con il sistema keyless per azionare l'accensione senza dover inserire la tradizionale chiave per l'avviamento, l'apertura della sella e dello sportello carburante e l'inserimento del bloccasterzo.

Nuova anche la strumentazione LCD completamente digitale da 5,5", ai lati della quale sono posizionati i nuovi comandi al manubrio, ridisegnati nell'ergonomia. L'equipaggiamento è completato dal sistema di connettività PIAGGIO MIA, di serie sulla versione 400 hpe, che permette di collegare via Bluetooth lo smartphone al sistema elettronico di bordo di Beverly.