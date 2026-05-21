​Piaggio Beverly, una versione speciale per celebrare i primi 25 anni. La “25th Anniversary” riprende il look delle prime generazioni

Piaggio celebra i 25 anni del Beverly con una nuova edizione speciale. Nato nel 2001, Beverly ha superato il traguardo di oltre mezzo milione di esemplari venduti in più di cinquanta Paesi, imponendosi nel tempo come riferimento tra gli scooter crossover a ruota alta. La nuova versione '25th Anniversary' riprende gli elementi stilistici delle prime generazioni reinterpretandoli in chiave contemporanea, mantenendo il carattere sportivo dell'attuale Beverly. Il modello si distingue per la nuova colorazione dedicata Grigio 25th Anniversary, una tonalità scura opaca metallizzata abbinata a grafiche grigio chiaro che attraversano la carrozzeria dal parafango anteriore alle fiancate posteriori. Tra gli elementi distintivi figurano il cupolino fumé, omaggio al primo Beverly, le finiture in nero lucido e i dettagli in oro presenti su grafiche, cerchi e targhetta identificativa.

Anche la sella dedicata, con doppio rivestimento e cuciture nere e oro, contribuisce a caratterizzare l'allestimento celebrativo, completato dalla targhetta '25th Anniversary' con tricolore sul retroscudo. Piaggio Beverly continua a puntare sull'unione tra agilità e stabilità tipiche di uno scooter a ruota alta e comfort da gran turismo, grazie a una ciclistica di derivazione motociclistica e a prestazioni pensate sia per l'utilizzo urbano sia per gli spostamenti extraurbani. La serie speciale viene proposta con entrambe le motorizzazioni della gamma. La versione 310 è equipaggiata con un monocilindrico da 27,7 Cv, studiato per offrire fluidità e brillantezza nella guida quotidiana, mentre il Beverly 400 sviluppa 35,9 CV e 37,7 Nm di coppia, confermando la vocazione più sportiva del modello. Piaggio Beverly 25th Anniversary arriverà negli showroom con prezzi a partire da 6.050 euro per la versione 310 e da 7.050 euro per il 400.