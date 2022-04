Piaggio, ecco la Vespa disegnata da Justin Bieber. È tutta bianca: monocromia è il concetto stilistico del modello firmato dall’artista

PONTEDERA - Piaggio: svelata la Vespa disegnata da Justin Bieber. La star della musica ha firmato un nuovo esclusivo modello del celebre scooter della casa di Pontedera (Pisa), pensato e disegnato personalmente dalla popstar: è Justin Bibier per Vespa. La passione di Bieber per Vespa, si spiega dalla Piaggio, è nota: «La prima volta che ho guidato una Vespa è stato da qualche parte in Europa, probabilmente a Londra o a Parigi. Ricordo di aver visto una Vespa e di aver pensato: voglio guidarne una! Un’esperienza unica. Il vento che mi attraversava i capelli, l’incredibile sensazione di libertà, è stato divertente», le parole dell’artista. Glam e senza tempo, la nuova Vespa pensata da Bieber, si spiega, «è espressione della sua creatività.

La monocromia è il concetto stilistico» che la caratterizza , con il bianco come colore «che accomuna tutti gli elementi della nuova Vespa Sprint: dalla sella alle manopole, fino ai raggi dei cerchioni. Tono su tono sono anche il logo del Brand e le fiamme disegnate sulla scocca del mezzo; un tocco che l’artista ha voluto dare per rappresentare la spinta creativa, il dinamismo e la vitalità, valori condivisi da Bieber e Vespa. Justin Bibier per Vespa, spiega Piaggio, »è offerta nelle classiche motorizzazioni 50, 125 e 150cc, cilindrate che hanno fatto la storia di Vespa, oggi declinate secondo le più stringenti normative per il rispetto ambientale«. »Un’edizione limitata ed esclusiva, accompagnata da una collezione di accessori«: il 20 aprile partirà il pre-booking.