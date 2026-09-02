Piaggio inaugura la nuova casa di Moto Guzzi firmata Lynn. 5 anni di lavori e oltre 50 milioni di euro di investimenti

Dopo quasi 5 anni di lavori e oltre 50 milioni di euro di investimenti, la nuova casa di Moto Guzzi, firmata dall'architetto americano Greg Lynn viene inaugurata a Mandello del Lario, sulle sponde lecchesi del Lago di Como dove è stata fondata nel 1921. Alla cerimonia istituzionale hanno preso parte il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, le più alte cariche locali, il presidente esecutivo del gruppo Piaggio, Matteo Colaninno e l'amministratore delegato del Michele Colaninno. «Non soltanto una nuova fabbrica e un nuovo Museo ma un luogo nel quale ingegno e tecnologia, mito e passione si incontrano per generare nuove idee, per immaginare e costruire il futuro» spiega l'azienda.

Il designer americano, già vincitore del Leone d'oro alla Biennale di architettura a Venezia, ha immaginato «un hub multifunzionale nel quale innovazione, sperimentazione e storia si incontrano per dare vita a un inedito spazio culturale che fonde tecnologia e design in una armonia futuristica. "È con grande orgoglio e un poco di follia che inauguriamo, dopo quasi cinque anni di duro lavoro e un investimento di oltre 50 milioni di euro, la nuova vita di Moto Guzzi.

Il progetto ha comportato una totale trasformazione dello stabilimento e dell'area dedicata all'esposizione museale ed è il frutto dell'ingegno di Greg Lynn, amico e architetto di fama internazionale, con cui abbiamo saputo coniugare il metallo e i robot, il silenzio e l'arte - descrive l'ad Michele Colaninno - Tutto attorno passato e presente ma anche uno degli stabilimenti motociclistici più all'avanguardia, un punto di riferimento tecnologico nell'industria motociclistica mondiale. È stata una sfida non banale, che abbiamo portato a termine con successo, tutti uniti. Moto Guzzi è uno dei marchi di moto maggiormente amati e iconici al mondo: chi guida una Moto Guzzi guida oltre un secolo di storia d' Italia, con tutti i ricordi che abbiamo e con tutte le speranze per il futuro».