Piaggio, incentivi per chi acquista una Vespa rottamando un vecchio ciclomotore Euro 0,1 o 2

MILANO - Rottamare, rottamare. Piaggio incentiva chi vuole disfarsi di vecchi motorini euro 0, 1 e 2. Gli sconti sono di 700 euro per chi compra una nuova Vespa a scocca piccola (Primavera o Sprint da 125 e 150 centimetri cubici) e di 500 euro per chi, invece, vuole una Vespa da 50 centimetri cubici o il nuovo Vespone, la Gts da 300 centimetri cubici, la Vespa più potente mai costruito da Piaggio.

La promozione è valida per tutto il mese di maggio. Inoltre, da sabato 18 maggio a sabato 25 maggio tutti i concessionari Vespa aderenti all’iniziativa apriranno le porte a coloro che desiderano scoprire i dettagli delle promozioni e approfondire i vantaggi legati a Vespa Ride Now, la formula di acquisto con valore futuro garantito che permette di vivere Vespa in tutta tranquillità.

Con Vespa Ride Now Piaggio adotta la formula di aghi quelli che usi. Si paga infatti soltanto il costo di utilizzo del veicolo, versando un piccolo anticipo e un contributo mensile commisurato alle proprie esigenze. Dopo due o tre anni, il cliente può decidere di sostituire la Vespa con nuovo modello, tenerla saldando l’importo o semplicemente restituirla.

Un servizio realizzato grazie a Piaggio Financial Services, la nuova piattaforma del Gruppo Piaggio dedicata alle soluzioni finanziarie più innovative.