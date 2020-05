Piaggio, le promozioni alla riapertura su Vespa, Medley e Liberty. Dal tasso zero alle mini-rate

PONTEDERA - Due ruote per muoversi meglio e mantenere le distanze. La pandemia potrebbe diventare una spinta al mercato degli scooter. E così si moltiplicano offerte e iniziative per assecondare una ripartenza più sicura. Tra le offerte più interessanti si sono sicuramente quelle di Piaggio. Il colosso di Pontedera dice che con solo 29 euro al mese si può acquistare un Liberty e “ripartire con una mobilità sicura e conveniente come mai prima”.

Promozioni e offerte che coincidono con la riapertura dei punti vendita: oltre all’entry level Liberty, ci sono proposte interessanti anche per il crossover Medley e il grande Beverly. E non basta. Piaggio propone promozioni anche su tutta la famiglia Vespa e su Piaggio MP3. L’unica condizione è che bisogna fare in fretta: il pacchetto delle offerte è valido nel solo mese di maggio.

Per il Liberty la proposta è valida per tutte le cilindrate 50, 125 e 150 cc .

Il Beverly 300, invece, viene proposto con un vantaggio al cliente di 820 euro: il prezzo fissato per maggio è di 3.690 euro. Per le versioni da 350cc ci sono offerte che partono da 4.870 euro. Il che significa 1.000 euro di bonus promozionale.

E ancora. Tutta la gamma di scooter a ruota alta Piaggio, compreso il nuovo Piaggio Medley, con motori i-get 125 e 150 cc, è acquistabile con un finanziamento a interessi Zero (TAN 0,00% - TAEG max 4,13%) con rimborso fino a 24 mesi e senza spese di apertura pratica. Il nuovo Medley è inoltre proposto a partire da 3.190 euro con bauletto e parabrezza inclusi nel prezzo.

Proposte anche per la gamma MP3. Su tutti i modelli della gamma è attiva la speciale formula MP3 Ride Now, con soluzioni di finanziamento personalizzate al termine delle quali è prevista la possibilità di restituire il veicolo, sostituirlo o tenerlo saldando l’importo residuo. MP3 Ride Now include inoltre gli interventi di manutenzione programmata per 3 anni o 20.000 km.

E Vespa? Piaggio prevede fino a 1.000 euro di vantaggi, oltre a finanziamenti speciali con mini rate a partire da 36 euro al mese. Vespa Primavera e Sprint 50 cc sono offerte con 300 euro di bonus, vantaggio che sale a 500 euro per le versioni 125 e 150 cc, mentre per la famiglia Vespa GTS 300 sono previsti 700 euro di bonus, mentre per la versione SuperSport e per la tecnologica SuperTech, con display full TFT, il vantaggio è pari a ben 1.000 euro.