Piaggio, lo spirito del Natale incontra il design Vespa. A Milano esposta una slitta di Babbo Natale ispirata alle forme della mitica

Lo spirito del Natale incontra il design Vespa nel centro di Milano. Presso Vespa The Empty Space, il concept store del marchio inaugurato recentemente in via Broletto 13, a pochi passi dal Duomo, è esposta una slitta di Babbo Natale ispirata alle forme di Vespa. La slitta, pezzo unico, è trainata da cinque Vespa Primavera nella livrea Vespa Primavera RED e riprende alcuni degli elementi stilistici più riconoscibili del marchio: lo scudo anteriore, le rifiniture dei bordi e il disegno della pedana con inserti in gomma nera, reinterpretati in chiave natalizia.

L'installazione è stata realizzata come omaggio alla tradizione natalizia e alla storia di Vespa, uno dei simboli del design italiano nel mondo. L'obiettivo è offrire ai visitatori un'esperienza visiva e fotografica in un contesto urbano di forte richiamo, durante il periodo delle festività. La slitta è visitabile all'interno di Vespa The Empty Space, spazio concepito come luogo di incontro e racconto del marchio, e rimane a disposizione del pubblico per tutta la durata delle festività natalizie.