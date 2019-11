Medley ancora più dinamico e performante. Scooter Piaggio perfetto mix tra agilità e comfort

MILANO - Ancora più dinamico e performante. All’Eicma la Piaggio mette in vetrina il nuovo Medley, uno scooter che combina l’agilità di un veicolo metropolitano alla dinamicità di un ruota alta. Medley offre anche tanta comodità è una notevole capacità di carico.

I design di Piaggio hanno lavorato molto sui particolari che donano sportività. Il frontale è stato totalmente ridisegnato al centro del quale spicca il nuovo elemento verticale, caratterizzato da una griglia tridimensionale a nido d’ape. È la nuova interpretazione in chiave moderna della classica “cravatta”. Colpiscono anche le rinnovate forme del manubrio, che accoglie il nuovo proiettore anteriore full led e un’inedita strumentazione Lcd digitale.

E veniamo al motore. Sul nuovo Piaggio Medley debutta l’ultima evoluzione della famiglia Piaggio i-get, nelle cilindrate 125 e 150 cc: entrambi raffreddati a liquido, con distribuzione a 4 valvole e iniezione elettronica. Secondi i dati Piaggio sono capaci di erogare rispettivamente 11 e 12,1 kW, in modo da risultare tra i più potenti della categoria. I nuovi Medley sono forniti di serie della funzione “Start & Stop”, ora ulteriormente affinata, e di Abs a due canali.

Piaggio Medley vanta un equipaggiamento di solito esclusivo di scooter di classe superiore: per la prima volta nel segmento degli scooter medi a ruota alta il sistema di connettività con lo smartphone. Grazie al sistema Piaggio Mia è infatti possibile collegare il proprio dispositivo al veicolo via Bluetooth e gestire le telefonate, i comandi vocali e la musica tramite la strumentazione e i comandi al manubrio. La gamma è composta da Medley e Medley S, quest’ultimo caratterizzato dal look sportivo e proposto con sistema Piaggio Mia di serie.