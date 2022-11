Piaggio, dalla nuova Vespa alla Guzzi V100 Mandello. Protagonista a Eicma con tutte le novità dei marchi del gruppo

MILANO - Piaggio, presente a Eicma con le novità di tutti i marchi del gruppo, consolida la propria posizione di primo gruppo europeo e italiano delle due ruote: al 30 settembre 2022 il Gruppo ha venduto nel mondo 490.400 veicoli , di cui 410.000 veicoli a due ruote, registrando un fatturato di 1.626,9 milioni di euro e un utile netto pari a 70,9 milioni di euro, i valori più alti di sempre nel periodo di riferimento. Nei primi nove mesi del 2022, in Europa il gruppo Piaggio ha confermato e consolidato la leadership nel segmento scooter, con una quota del 23,5% e ha ulteriormente rafforzato il posizionamento sul mercato nordamericano degli scooter, raggiungendo una quota del 34,9%. Il settore scooter ha visto un incremento a doppia cifra delle vendite a livello globale, spinte in particolar modo dal brand Vespa, che ha registrato un fatturato in crescita a doppia cifra e il record dei volumi di vendita del periodo, e dagli scooter del brand Aprilia.

Anche il settore moto è stato molto positivo: sia Aprilia sia Moto Guzzi hanno archiviato vendite record nei primi nove mesi dell’anno con i più elevati volumi e ricavi di sempre, grazie anche al notevole apprezzamento dei mercati alle nuove Aprilia 660 (Rs, Tuono e Tuareg) e alle Moto Guzzi V7 e V85 Tt. Per il 2023, il gruppo Piaggio presenta a Eicma una serie di nuovi modelli con tutti i suoi brand: Aprilia Rs 660 Extrema, Aprilia Electrica Project, Moto Guzzi V100 Mandello, Moto Guzzi V9 Bobber special edition, Moto Guzzi V7 Stone special edition, Piaggio 1 My23, Vespa Gts, Vespa Gtv, Vespa Primavera color vibe e Vespa 946 Decimo Anniversario. Vespa Gts Vespa Gts è nella storia della due ruote più amata al mondo avendo raccolto l’eredità del mitico Vespone, così sono sempre state battezzate le Vespa con la scocca, rigorosamente in acciaio, più grande. Vespa con le quali muoversi elegantemente in città ma anche pronte al viaggio, perfino all’avventura grazie a motorizzazioni sempre generose. Stilisticamente si evolve nettamente, mantenendo quel magico equilibrio tra tradizione e modernità che emerge dalle linee di Gts, affinate con cura maniacale in ogni più piccolo dettaglio, elevando così la qualità percepita a livelli mai toccati in precedenza. Nuova è la ‘cravattà dello scudo, oltre ai profili metallici della scocca, ora proposti in differenti finiture, mentre l’intera fanaleria è completamente a Led.

Anche la parte posteriore è stata rivista, introducendo nuovi fianchetti laterali, nuovo portatarga e nuove forme dell’impianto di illuminazione. Inediti sono anche gli specchietti, il manubrio, ora più largo ed ergonomico e i comandi elettrici, mentre vengono introdotte nuove strumentazioni più ricche di indicazioni e il sistema keyless. Nuova anche la sella, più comoda e meglio rifinita, che permette di appoggiare meglio i piedi a terra. Sul fronte del comfort, la nuova Vespa Gts compie un deciso passo avanti anche per merito della nuova sospensione anteriore dal funzionamento più controllato e meglio capace di assorbire ogni tipo di asperità. Nuovo è anche l’impianto frenante più efficiente e potente. Di serie è presente l’Abs e il sistema di antislittamento della ruota posteriore. Quattro versioni presenti in gamma che si differenziano per l’allestimento e per le varianti cromatiche (per un totale di 14 colori disponibili), mentre due sono i motori cui è disponibile la nuova Vespa Gts: il 300 hpe, capace di quasi 24 Cv, il più potente motore mai montato su una Vespa di serie e il 125 della serie i-get dotato di start & stop, dalle prestazioni brillanti, a fronte di consumi davvero contenuti. Vespa Gtv Sulla base di Vespa Gts, nasce la nuova Vespa Gtv in una veste totalmente rivoluzionata, mantenendo gli immancabili richiami alle origini del mito, unendoli però a un modernissimo equipaggiamento tecnologico e a inedite finiture sportive.

Il risultato è uno straordinario connubio tra tradizione e modernità, tra classicità e aggressività, che si concretizza nella Vespa più autenticamente sportiva di sempre. Il caratteristico faro basso dispone di tecnologia Led, mentre la nuova strumentazione mantiene l’elegante forma circolare ma è completamente digitale, soluzione che consente di sfruttare le funzionalità offerte dal sistema di connettività Vespa Mia, disponibile come accessorio. La strumentazione è collegata al manubrio attraverso un originale supporto a sbalzo ed è avvolta da un grintoso cupolino di dimensioni ridotte e di chiara ispirazione sportiva. Al centro dello scudo l’inconfondibile ‘cravattà presenta sportive feritoie laterali ed è impreziosita da fregi con bordatura arancione. Nuovo è anche il disegno a cinque razze dei cerchi ruota, verniciati in nero opaco con grafica arancione sul canale. Altro elemento distintivo di Vespa Gtv è la sella bicolore dal look racing monoposto, con la parte posteriore che prevede l’installazione di una cover rigida in tinta carrozzeria che riprende le tipiche carenature delle Vespa da competizione. La cover è disponibile come accessorio ed è rimovibile. Vespa Primavera color vibe La nuova Vespa Primavera color vibe è un omaggio all’universo colorato e spensierato di Vespa. Vespa Primavera color vibe è caratterizzata da una speciale livrea bicolore: la scocca, disponibile nelle tinte ‘arancio impulsivò e ‘bianco innocentè, è infatti abbinata a una pedana poggiapiedi color ottanio, una sfumatura del turchese dal carattere forte e deciso.

Una originale ‘macchià di colore a contrasto che, bordata di nero, percorre diagonalmente tutta la scocca attraverso le grafiche dedicate ai lati dello scudo e sulle fiancate. In ottanio spiccano anche i fregi del tipico ‘cravattinò sullo scudo e gli esclusivi cerchi ruota, realizzati esclusivamente per questa versione in una particolare finitura lucida metallizzata. L’allestimento, ennesima prova dell’ecletticità di Vespa, è completato da sportivi dettagli neri: le cornici del faro e della luce posteriore, il profilo che corre lungo lo scudo, la crestina sul parafango anteriore, la molla e la copertura della sospensione anteriore, il maniglione passeggero e la cover del silenziatore. La sella è nera, con cuciture antracite. Vespa 946 Decimo Anniversario A dieci anni dalla nascita l’esclusiva Vespa 946 debutta nello speciale allestimento Decimo anniversario, con una esclusiva colorazione dedicata che è una reinterpretazione in chiave moderna di una tonalità classica di Vespa, il verde. Fedele al suo ruolo di anticipatrice di tendenze, Vespa 946 Decimo Anniversario indossa una sfumatura morbida e vellutata, ma con una punta di acidità che la rende estremamente originale. Una tonalità che, non a caso, è emersa come trend delle collezioni moda ‘primavera estate 2023’ nelle fashion week di New York, Londra e Milano. Una colorazione perlata che a un primo sguardo appare pastello, ma poi acquista profondità una volta illuminata.