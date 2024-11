Piaggio Porter NPE, il city truck diventa green grazie alla trazione elettrica. L'autonomia arriva a 255 km

Sin dal lancio nel 2021, la nuova generazione di Piaggio Porter si è distinta per le doti uniche di veicolo commerciale compatto, leggero, performante, ideale per il trasporto merci a corto raggio. Tutto grazie alla capacità di Piaggio Porter di massimizzare la capacità di carico senza rinunciare alla compattezza e all'agilità e al comfort a bordo. Ora esordisce in gamma anche una nuova versione green a trazione elettrica, il Porter NPE. Le performance del nuovo Porter NPE sono coerenti col suo profilo di utilizzo, mutuato dall'esperienza della gamma Porter: il city truck, l'unico cabinato progettato e realizzato per la mission urbana, rafforza il suo posizionamento grazie alla motorizzazione elettrica. Il cuore del nuovo Porter NPE è la Electric Drive Unit (EDU), un sistema che integra il propulsore elettrico, l'inverter e gli organi della trasmissione. Questa soluzione è progettata per ottenere alte prestazioni e massima efficienza, minimizzando pesi, ingombri e numero di componenti, con l'ottimizzazione anche dei circuiti elettrici e di raffreddamento.

Il dato di potenza (picco di 150 kW e continua da 60 kW) di Porter NPE si unisce a un valore della coppia (picco da 330 Nm e continua da 128 Nm) che è garanzia di operatività ai migliori livelli anche in presenza di pendenze impegnative, anche con partenza da fermo. Il sistema di propulsione elettrica spinge Porter NPE fino a una velocità massima limitata a 90 km/h, in linea con la missione di utilizzo del nuovo City E-Truck. Allo stesso modo l'autonomia, che arriva a 255 km (valore in fase di conferma al completamento del ciclo omologativo), è quella che si richiede a un mezzo che vuole riunire in sé, e combinare tra loro, i valori di pura prestazione con le dimensioni ridotte, l'agilità e la facilità di utilizzo. Queste performance, unite al robusto telaio, consentono di movimentare con facilità carichi utili fino a 1.055 kg. La trazione posteriore contribuisce alle sue doti dinamiche. Il sistema di trazione è alimentato da una batteria LFP (Litio - Ferro - Fosfato) da 42 KWH e 350 Volt che viene ricaricata in fase di decelerazione, recuperando autonomia (funzione e-coasting attiva per decelerazioni fino alla velocità minima di 15 km/h in condizioni di carica batteria inferiore al 95%). La ricarica della batteria è possibile sia in modalità standard (AC), sia in modalità rapida (DC) e garantisce il passaggio dal 20 al 70% di carica rispettivamente in 4 ore o 30 minuti.

La dotazione di sistemi di sicurezza attiva (ADAS) è decisamente completa, così come sono curati gli aspetti legati alla sicurezza passiva con la conformità ai più aggiornati crash test e al posizionamento protetto delle batterie. Porter NPE risponde inoltre alle recenti e stringenti normative relative alla cybersecurity e agli attacchi informatici. Porter NPE riporta i più recenti e avanzati sistemi di sicurezza, tra cui il sistema di Frenata Automatica di Emergenza (AEB), l'assistente al Mantenimento della Corsia (ELKS) e il sistema di Rilevamento Intelligente Della Velocità (ISA), solo per citarne alcuni. Tante le dotazioni che rendono comoda la vita a bordo: tra le molte funzionalità si segnalano la Radio touchscreen DAB/DAB+ con Bluetooth, i comandi al volante, il quadro strumenti digitale TFT e multilingua, i retrovisori riscaldati e ripiegabili elettricamente, gli alzacristalli elettrici, la regolazione elettrica dei fari, i fari fendinebbia, il sensore pioggia e crepuscolare e il doppio airbag conducente/passeggero.