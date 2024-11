Piaggio protagonista ad Eicma 2024, ecco tutte le novità tra scooter e moto

Grandi conferme per Piaggio. Il gruppo italiano, produttore di veicoli a motore a due e tre ruote e veicoli commerciali, si presenta a EICMA consolidando un ruolo da leader nel mercato. Da primo costruttore europeo di scooter e moto e tra le principali aziende nel mondo. Nel 2023, il gruppo ha venduto 559.500 veicoli, con un fatturato di 1.994,6 milioni di euro. L’utile netto è stato di 91,1 milioni, miglior risultato di sempre, e il margine lordo è cresciuto del 3,6%. L’Ebitda, il margine operativo lordo, si è attestato a 325 milioni: un progresso del 9%. A EICMA 2024, l'Esposizione internazionale delle due ruote, il celebre marchio darà spazio al rinnovamento e all’ampliamento della gamma moto con Aprilia e Moto Guzzi.

Sono tante le proposte per andare incontro alla domanda variegata. Dalla sportività al viaggio, dai circuiti alle piste off-road più impegnative. Aprilia presenta la sua gamma moto rinnovata, con la Tuareg Rally, derivata dalla moto vincitrice dell’Africa Eco Race, e la nuova Tuono 457, naked sportiva facile, leggera e performante. Spicca anche la nuova gamma factory, che include ora Rs 660, Tuono 660, Tuono v4 e Rsv4, la superbike di serie omologata più potente al mondo con i suoi 220 cv. Attesa anche per Moto Guzzi, che presenta la nuova famiglia V7: tra queste si distingue V7 sport, la più sportiva delle iconiche moto. Nasce inoltre una versione speciale di Stelvio, mentre nella gamma V100 arrivano l’inedita Wind Tunnel e la versione Pff dotata di evoluti sistemi di sicurezza attiva.

Vespa si conferma invece icona di stile e ambasciatrice dell’eleganza italiana e si rinfresca nella tecnica con versioni sempre più performanti. Come la Gts 310, scattante e più potente rispetto al passato. Il parco scooter si amplia poi con l’arrivo del nuovo Liberty, che rinnova un best seller. La gamma di modelli a ruota alta per tutte le necessità di mobilità accoglie infine le novità del Beverly, con motore 310, e Medley, disponibile ora anche in versione 200.