Piaggio regina degli scooter in India con Aprilia. Sxr 160 lanciato a gennaio e premiato scooter dell'anno 2021

DELHI - Piaggio è regina degli scooter in India. L'Aprilia SXR 160 è stato eletto Scooter Of The Year 2021 agli Autocar Awards. "Lanciato sul mercato indiano solo lo scorso gennaio - e poche settimane fa in Nepal -, Aprilia SXR 160 ha ottenuto un grande e rapido successo, occupando una posizione importante nel segmento degli scooter premium" ha commentato il ceo di Piaggio India, Diego Graffi sottolineando che l'India è "un mercato strategico" e il gruppo ha "grande potenzialità di crescita".