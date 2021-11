Piaggio si allea con Autoliv per airbag 2 ruote. Studiano cuscino salvavita montato sul telaio

PONTEDERA - Piaggio si allea con il leader mondiale nei sistemi di sicurezza per l’automotive, la svedese Autoliv per sviluppare un airbag per le due ruote. Nel momento dell’impatto il cuscino salvavita, montato sul telaio degli scooter e delle moto, si aprirà in millisecondi, garantendo una maggiore protezione dei conducenti. Proporzionalmente alla crescita dell’uso delle due ruote nella nuova mobilità, aumenta l’impegno per la sicurezza. «I motocicli sono sempre più diffusi nel mondo, una popolarità dovuta sia all’urbanizzazione e alla densificazione urbana, sia alla comodità e semplicità di utilizzo dei veicoli a due ruote.

Oggigiorno tali veicoli sono dotati di sistemi di sicurezza avanzati, come l’ABS (AntiBlockierSystem) e l’ASR (Controllo Elettronico Trazione), e la dotazione di airbag contribuirà a un ulteriore step in questa direzione» sottolinea una nota congiunta. «Lo sviluppo di questi prodotti è parte integrante della nostra agenda di sostenibilità - aggiunge Mikael Bratt, Ceo e presidente di Autoliv - e un passo importante verso il nostro obiettivo di salvare 100.000 vite all’anno entro il 2030».