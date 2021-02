Pirelli CYCL-e around: la nuova piattaforma di noleggio di e-bike per i dipendenti delle aziende

MILANO - La pandemia ha cambiato le abitudini di molti, dal distanziamento allo smartworking. Le aziende di conseguenza si sono attrezzate anche nell’offrire nuovi servizi per i propri dipendenti e per questo Pirelli ha lanciato Pirelli CYCL-e around per le aziende. Una soluzione di micromobilità sostenibile ideata da Pirelli e che mette a disposizione delle aziende una flotta di e-bike Pirelli per i propri dipendenti, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti per andare al lavoro o nel tempo libero, muovendosi in sicurezza e in un momento in cui l’attenzione verso le nuove forme di mobilità è sempre più elevata.

Diverse modalità di noleggio in base alle necessità. Grazie a Pirelli CYCL-e around per le aziende si può evitare di utilizzare i mezzi pubblici nel tragitto casa-lavoro, con la formula home2work, che prevede il ritiro della e-bike dalle 17 e consegna entro le 10 del giorno successivo. Per chi invece predilige una formula settimanale, Pirelli ha pensato a smart e-week, attiva da lunedì a venerdì. Sempre più persone scelgono di pedalare anche nel tempo libero: per loro, Pirelli ha pensato alla soluzione weekend break: si può noleggiare una e-bike dalle 17 del venerdì alle 10 del lunedì, senza limiti di orario o chilometri percorsi.

Si parte con Accenture e NTT Data EMEA. Accenture e NTT Data EMEA sono le prime due società ad aver aderito al servizio Pirelli CYCL-e around per le aziende, che si aggiungeranno all’headquarters Pirelli di Milano-Bicocca che partirà a febbraio. Un progetto già collaudato nel 2020 con due progetti-pilota: il primo è stato RIDE Safe, partito nel maggio scorso con l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano dove, nel contesto dell’emergenza sanitaria e a sostegno di medici e infermieri delle strutture, Pirelli ha messo a disposizione gratuitamente 14 e-bike per i dipendenti della struttura sanitaria. Un’iniziativa che ha ispirato il secondo progetto-pilota nella sede Pirelli di Milano-Bicocca: in via sperimentale, i dipendenti hanno potuto utilizzare alcune e-bike da giugno, con riscontri molto positivi. Pirelli CYCL-e around per le aziende, infatti, da febbraio 2021 sarà attivo come servizio fisso a disposizione dei dipendenti dell’headquarters Pirelli, grazie a una piattaforma digitale di facile accesso e a una struttura ad hoc realizzata nel building dei servizi aziendali Cinturato.

Ulteriori dettagli su Pirelli CYCL-e around per le aziende sono disponibili sul sito di Pirelli CYCL-e around: https://cyclearound.pirelli.com/it-it/e-bike-rental-aziende