Polizia di Bangalore lancia le agenti motocicliste. Pattuglia di 15 donne in sella alle Royal Enfield Hymalaian

BANGALORE - La Polizia di Bangalore, in India, ha da oggi una nuova squadra di agenti donne che si muovono su potenti motociclette. Divya Sara Thomas, responsabile del Quartier Generale della Polizia femminile, ha detto al quotidiano The Hindu che la brigata delle quindici poliziotte motocicliste, battezzata "We for women", "sarà di esempio e di ispirazione per tutte le donne, e si occuperà prevalentemente di tutelare la sicurezza femminile e quella dei bambini". La squadra delle agenti in rosa ha avuto in dotazione una flottiglia di Royal Enfield Himalayan , motociclette molto solide e note per la loro potenza, e per guidarle con disinvoltura ha seguito un lungo training.