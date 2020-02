Poste Italiane testa i Qooder elettrici per inserirli nella propria Flotta

ROMA – Autisti e portalettere di Poste Italiane hanno provato presso l'autodromo di Vallelunga i nuovi veicoli a tre e a quattro ruote a zero emissioni dell'azienda svizzera, Qooder. In una giornata intensa di test hanno potuto valutare le performance e l'efficacia della nuova gamma elettrica, nell'ottica di un potenziale utilizzo dei veicoli Qooder all'interno della propria flotta. Che al momento conta su 32.500 tra automezzi, motomezzi, furgoni e veicoli di servizio: è la flotta più grande d'Italia e tra le più grandi d'Europa.

Per il rinnovo del suo parco auto, Poste Italiane ha adottato una nuova politica di sostenibilità ambientale. E qui il settore automotive gioca una partita fondamentale: in ballo c'è il miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione dell'impatto sull’ambiente. L'obiettivo di Poste Italiane è quello di ridurre del 40% le emissioni di CO2 entro il 2022. Ed è in questo contesto che i nuovi veicoli di Qooder possono giocare un ruolo importante. La nuova gamma si compone infatti di tre modelli inediti alimentati a batteria che si inquadrano nella più ampia strategia “Advanced Mobility Solutions”.

Gli attesi scooter a batteria sono il quattro ruote eQooder, il tre ruote QVe e l’Oxygen, una novità assoluta nell’intero panorama del settore. Questi sono i veicoli elettrici più potenti della propria categoria: 60 Cv per l'eQooder e 46 Cv per il QVe con punti di coppia da record (rispettivamente 110 e 106 Nm). Senza contare l'enorme lavoro fatto sul peso, visto che sulla bilancia c'è poca differenza fra i modelli termici e quelli a batteria: appena un 5% in più per eQooder e un 3% per quanto riguarda il QVe, ma la potenza del motore è praticamente doppia. Su tutti e due i modelli debuttano poi la retromarcia e la frenata rigenerativa, mentre per quanto riguarda l’autonomia ci sono 150 km per l'eQooder e 110 per l’QVe.