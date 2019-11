Quadro Vehicles a Eicma 2019 con 7 novità

ROMA – Si preannuncia un Eicma 2019 scoppiettante per il marchio Quadro Vehicles, reduce da un ultimo biennio che lo ha visto crescere in modo considerevole su tutti i mercati (ora sbarca anche negli USA). Saranno infatti ben 7 le novità per il 2020: il già conosciuto 2 ruote elettrico Oxygen e 6 nuovi modelli tra cui il nuovo Qooder, eQooder, xQooder, il nuovo QV3, QVe e Nuvion. “L’azienda è pronta a definire nuovi orizzonti di mobilità mantenendo l'obiettivo di progettare, ingegnerizzare e realizzare prodotti di eccellenza nel panorama tecnologico mondiale. Quest'anno ad EICMA presenteremo 6 nuovi modelli e altre importanti novità che riguardano l'assetto aziendale, in linea con il posizionamento strategico che abbiamo costruito anche a livello internazionale", ha dichiarato Paolo Gagliardo, CEO della società elvetica.

Partiamo, dunque, dal Qooder. È l'unico veicolo a quattro ruote che unisce il meglio del mondo delle auto a quello delle motociclette ed è anche la punta di diamante dell'azienda svizzera. Debutta a Eicma nella versione 2020, accompagnato anche dall'omologo elettrico eQooder. Quest'ultimo gode di un’autonomia che supera i 150 km, con ricarica delle batterie in meno di 6 ore (collegabili ad una qualsiasi presa di corrente standard da 220V), dispone di retromarcia e frenata rigenerativa. Il mezzo presenta un motore potente da 45 kW con coppia da 110 Nm. È dotato, inoltre, dell’HTS™ elettronico -Hydraulic Tilting System- e della tecnologia motoristica californiana della Zero Motorcycles, azienda specializzata nel settore delle 2 ruote elettriche da oltre dodici anni. eQooder è l'ideale per viaggiare in centro città e per il commuting quotidiano, con la possibilità di scegliere tra 3 modalità di guida: Eco, Sport e personalizzabile.



Si chiama xQooder invece il modello pensato per l'off-road. Rivede l’ergonomia del veicolo specificatamente enduro con protezioni off-road in acciaio: posizione di guida motociclistica, con sella, manubrio e pedana che consentono di adattare il triangolo ergonomico in base alla tipologia di guida. Il frontale ha una linea protettiva per ospitare l’HTS™ elettronico -Hydraulic Tilting System- con tecnologia Multi-road, presente su anteriore e posteriore. Il sistema assicura una migliore performance su tipici sentieri sterrati.

Rinnovato è anche il QV3, ridisegnato nel look e dotato di cerchi da 14” e 15”, con sistema frenante integrale sulle 3 ruote. Anche questo mezzo è dotato dell’HTS™ elettronico -Hydraulic Tilting System. Ma la vera novità è rappresentata dalla sua versione elettrica, chiamata QVe. Si tratta dell'unico veicolo elettrico a 3 ruote basculanti esistente sul mercato mondiale, nato dalla stessa tecnologia californiana Zero Motorcycles dell’eQooder, abbinata all’architettura del prodotto svizzero. QVe ha 110 km di autonomia ed è collegabile ad una qualsiasi presa di corrente 220V. Possiede un motore potente da 34 kW con coppia da 106 Nm, dispone della retromarcia, frenata rigenerativa e dell’HTS™ elettronico -Hydraulic Tilting System. Infine, tra le novità spiccano il nuovo Nuvion, scooter a tre ruote dalle dimensioni compatte, e l’elettrico Oxygen: molto leggero (93 kg) e con 80 km di autonomia, con 2 batterie “swap” rimovibili, con ricarica veloce in meno di 6 ore.