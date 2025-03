Royal Enfield Bear 650, la scrambler evocativa che fonde sportività ed eleganza: la nostra prova

Evocativa, stilosa e dall'anima scrambler. La nuova Royal Enfield Bear 650 si ispira alla celebre corsa "Big Bear Run" che aveva luogo negli anni '60 nel deserto californiano, esibendo un look elegante e sportivo allo stesso tempo, che richiama il passato ma che strizza l'occhio (anche) alle nuove generazioni di motociclisti attente allo stile e alla ricercatezza del bello.

Ha un design imponente, distintivo, con un faro tondo a LED, pneumatici semitassellati (con l'anteriore da 19''), selle sagomate e una targa portanumero che aggiunge quel tocco di vintage e sportività. La Bear 650 è snella, ma imponente: non è una moto piccola. Ha una sella alta (830 mm da terra), un telaio in acciaio robusto, una forcella a steli rovesciati Big Piston di Showa e un mono regolabile al posteriore. A spingerla c'è il bicilindrico da 650 cc da 47 CV a 7.250 giri/min e 56,5 Nm a 5.150 giri/min, abbinato a un cambio manuale e a un acceleratore tradizionale. Tutti elementi, dunque, che la rendono sicuramente appetibile dal punto di vista estetico, ma allo stesso tempo anche pronta a garantire quel piacere di guida che ci si aspetta da una scrambler.

Infatti, in sella è facile, divertente e intuitiva. Non è un peso piuma nella sua categoria (214 kg), ma è agile e ben bilanciata. Ha una seduta alta e un'impostazione di guida comoda: gambe e busto rilassati, manubrio largo (non troppo arretrato), leggerissimo carico sui polsi e sensazione di pieno controllo. Gode di un motore molto lineare, mai brusco e all'occorrenza brioso. Cambio e frizione sono pensati per agevolare qualsiasi tipo di motociclista. È una moto che non spaventa mai e si guida bene in tutte le situazioni; se necessario, può anche affrontare un fuoristrada non troppo impegnativo in scioltezza.

Tre le colorazioni disponibili per la nuova Royal Enfield Bear 650, tutte ispirate al vivace spirito californiano: Petrol Green, Golden Shadow e un’edizione speciale chiamata Two Four Nine, che rende omaggio all’iconico numero di gara con cui Eddie conquistò la vittoria. E arriva nelle concessionarie con prezzi a partire da 7.300 euro.