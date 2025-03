Royal Enfield Classic 650, eleganza senza tempo alla portata di tutti: la nostra prova

Classica, elegante e dal fascino senza tempo. La nuova Royal Enfield Classic 650 incarna alla perfezione il DNA del marchio, ha un aspetto retrò che richiama la primissima bicilindrica parallela (svelata nel 1948 al Salone motociclistico di Londra) ma che nasconde con astuzia la sua assoluta modernità. Mantiene il telaio ad anello dei modelli del passato – dalla OG Classic alla Thunderbird, fino ad arrivare alle più recenti Super Meteor e Shotgun –, adotta linee fluide e particolari estetici lussuosi che sottolineano la sua classe e la sua autenticità.

Niente parti in plastica, nessun compromesso da raggiungere e soprattutto nessuna ricerca spasmodica della leggerezza (pesa 243 kg, ma li maschera benissimo). Ha un serbatoio scolpito, fari rotondi in stile vintage (rigorosamente a LED) ed eleganti parafanghi ricurvi. Di serie monta una doppia sella, ma è possibile rimuovere quella del passeggero per avere una monoposto stilosa e raffinata. La strumentazione è moderna, con display LCD digitale, ma "l'involucro" è classico e perfettamente in linea con il look complessivo.

A spingerla ci pensa il bicilindrico da 650 cc di Royal Enfield che eroga 47 CV e 52 Nm circa. Semplice la tecnica: telaio tubolare in acciaio, forcella telescopica da 43 mm e coppia di ammortizzatori al posteriore. Dunque, una moto apparentemente presa in prestito dal passato ma che in sella invece sorprende per la facilità con cui si guida. Ha un baricentro basso che la rende perfino maneggevole alle basse andature, ha sterzo e beneficia di un pacchetto cambio-frizione pensati per mettere a proprio agio qualsiasi motociclista. Ha un motore lineare, dal carattere moderno, mai brusco e con poche vibrazioni. È facile nel lento ma anche sorprendentemente gustosa nel guidato. È rotonda, stabile e ricca di personalità: una gran bella scoperta. Viene proposta in tre tinte – Vallam Red, Teal e Black Chrome – a partire da 6.800 euro.

A chi si rivolge? Sicuramente ai nostalgici che amano le moto classiche e che vogliono un po' tornare indietro nel tempo, ma anche ai motociclisti più giovani che apprezzano il genere ma che non hanno alcuna intenzione di "accontentarsi di una moto datata": con la Classic 650 possono avere lo stile e l'eleganza, ma con un pacchetto tecnico contemporaneo. E con un prezzo molto competitivo.