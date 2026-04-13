Royal Enfield: sei giorni di porte aperte per celebrare i 125 anni di storia

Con l’arrivo della primavera torna anche la voglia di rimettersi in sella sulle due ruote, ed è proprio con questo spirito che parte l’iniziativa organizzata da Royal Enfield, pronta a inaugurare ufficialmente la stagione motociclistica con sei giorni di “Porte Aperte” in programma dal 13 al 18 aprile. Un appuntamento pensato per coinvolgere sia chi vive la moto da anni che chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote, offrendo un’occasione concreta per scoprire e provare su strada l’intera gamma del marchio.

L’evento è anche l’occasione perfetta per celebrare i 125 anni di storia del brand. Un traguardo importante che racconta un percorso unico nel panorama motociclistico internazionale, costruito attorno a un’idea rimasta coerente nel tempo: mettere al centro il piacere autentico della guida. È proprio questa filosofia, definita internamente come Pure Motorcycling, a guidare ancora oggi lo sviluppo dei modelli Royal Enfield, caratterizzati da un approccio essenziale, accessibile e profondamente legato all’esperienza su strada.

Durante i giorni di "Porte Aperte", i concessionari ufficiali diventano il punto d’incontro tra il marchio e il pubblico, offrendo la possibilità di entrare in contatto con moto dal carattere ben definito e dalla forte identità stilistica. La possibilità di effettuare i test ride rappresenta un elemento centrale dell’iniziativa, perché permette di comprendere realmente cosa significhi guidare una Royal Enfield, andando oltre i dati tecnici per entrare in una dimensione più emozionale e sensoriale.

Proprio in questo contesto, la gamma del costruttore assume un ruolo fondamentale, mostrando tutta la varietà di un’offerta che negli anni si è ampliata mantenendo però una coerenza stilistica ben precisa. Le monocilindriche di media e piccola cilindrata continuano a rappresentare il cuore del marchio, con modelli come la Hunter 350, la Meteor 350, la Classic 350 e l’iconica Bullet 350. Moto che interpretano in chiave contemporanea il design classico e che si distinguono per facilità di utilizzo, accessibilità e un’estetica senza tempo.

Accanto a queste, la famiglia delle bicilindriche 650 ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire il posizionamento globale di Royal Enfield, offrendo prestazioni più elevate pur mantenendo un carattere autentico. Modelli come la Interceptor 650 e la Continental GT 650 incarnano due anime diverse della stessa filosofia, una più votata al piacere di guida quotidiano e l’altra con richiami più marcati al mondo delle café racer. A queste si affiancano proposte più recenti come la Super Meteor 650 e la Shotgun 650, che ampliano ulteriormente l’interpretazione del concetto cruiser secondo Royal Enfield.

Non meno importante è il segmento adventure, sempre più centrale nella strategia del marchio. La Himalayan 450 rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al passato, con contenuti tecnici aggiornati ma sempre orientati alla versatilità e alla semplicità di utilizzo, caratteristiche fondamentali per chi cerca una moto capace di affrontare sia il traffico urbano che i percorsi più impegnativi. Accanto a lei, la Scram 440 propone una lettura più urbana e dinamica del concetto adventure, mantenendo comunque una forte vocazione all’esplorazione.

Tra le novità più interessanti spiccano anche modelli come la Guerrilla 450, una roadster moderna che interpreta in chiave contemporanea il linguaggio stilistico del marchio, e le nuove declinazioni della piattaforma 650 come la Bear 650 e la Classic 650, che dimostrano come Royal Enfield stia lavorando per espandere ulteriormente la propria offerta senza tradire le proprie radici.

Non mancano gli accessori originali e la linea di abbigliamento. Ogni elemento è pensato per accompagnare il motociclista non solo durante la guida, ma anche nel modo in cui vive e interpreta la propria passione. Le porte aperte, in programma dal 13 al 18 aprile in tutti i concessionari, rappresentano quindi un momento ideale per entrare in contatto con questo universo, anche grazie alla presenza di promozioni dedicate su una selezione di modelli in pronta consegna, con vantaggi che possono arrivare fino a 610 euro.