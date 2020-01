Ducati Scrambler, arrivano le nuove 1100 Pro e Sport Pro. Pensate anche per lunghi spostamenti

BORGO PANIGALE - E' ancora tempo di novità in casa Scrambler Ducati, con due nuove versioni che vanno ad aggiungersi alla famiglia delle 1100. La casa di Borgo Panigale ha infatti svelato due varianti del già fortunato modello, ovvero la PRO e la Sport PRO, che vanno così ad aggiungersi alla la già popolosa 'Land Of Joy' del modello bolognese. Se le due nuove arrivate conservano lo stile ben riconoscibile di Scrambler, modello di casa Ducati lanciato nel 2015 come rinnovamento dell'iconico modello degli anni Sessanta e Settanta, le due PRO strizzano l'occhio anche a chi ama guidare oltre i centri urbani, per viaggi più lunghi e magari in compagnia. Sotto la sella c'è il corposo bicilindrico Euro-5 da 1079 cc (potenza dichiarata di 86 CV a 7.500 giri/min e 88 Nm di coppia massima a 4.750 giri/min).

Lo Scrambler 1100 PRO si distingue per la livrea bicolore 'Ocean Drive' abbinata al telaio in tubi d'acciaio e al telaietto posteriore in alluminio, entrambi in nero così come le cover in alluminio. All'interno del faro anteriore è stata ricreata anche una X in metallo ispirato al nastro protettivo usato sul faro in passato, a tutto vantaggio di una personalità estetica della nuova versione, mentre è nuovo il doppio scarico laterale destro con un inedito porta-targa basso. Lo Scrambler 1100 Sport PRO, come lascia immaginare il nome, è una versione più grintosa della, in particolare per l'utilizzo di sospensioni Öhlins, del manubrio basso con specchietti retrovisori in stile Café Racer e della colorazione Matt Black con logo 1100 sulle guance intercambiabili. Entrambe le versioni hanno inoltre un nuovo rivestimento della sella, questa volta scelta per affrontare meglio i viaggi più lunghi. All'avanguardia l'elettronica a bordo, della quale fanno parte anche il Ducati Traction Control(DTC) appositamente calibrato e l'ABS Cornering Bosch, mentre saranno 3 i Riding Mode di serie: Active, Journey e City.

La casa di Borgo Panigale ha confermato che gli Scrambler 1100 PRO e 1100 Sport PRO saranno disponibili nelle concessionarie a partire dalla fine Marzo 2020. Prezzo ancora da rivelare.