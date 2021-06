MÓ eScooter 125, la prova dello scooter elettrico di Seat. Accelerazione e ripresa sono i due punti di forza

Una Seat a due ruote. No, non è uno scherzo, ma uno scooter. La casa spagnola non è nuova a divagazioni in ambito mobilità. Dopo il monopattino, è la volta del nuovo Seat MÓ eScooter 125. Veicolo che per quanto sia brandizzato secondo le specifiche del marchio di Martorell, deriva da uno scooter elettrico denominato Silence S01, realizzato e prodotto dall’americana Segway.

Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti è calettato direttamente nella ruota posteriore. Il pacco batterie invece si trova al centro. E ha il grosso vantaggio di poter essere asportato quando si deve ricaricare. Le operazioni sono piuttosto semplici, grazie ad un tasto di sblocco inserito nel vano sotto sella. Vano particolarmente ampio, in grado di ospitare una coppia di caschi.

Viene classificato come mezzo “125” essendo utilizzabile da chi ha conseguito la patente B oppure la A1. Con l’apposita app è possibile poi connettersi direttamente al proprio Seat MÓ. Una soluzione che consente di poter monitorare lo stato di carica del mezzo, ma soprattutto permette di tenere “traccia” dello scooter grazie al sistema di geolocalizzazione.

Il nuovo Seat MÓ vanta uno scatto da 0 a 50 km/h in appena 5,3 secondi. Accelerazione e ripresa sono decisamente due punti di forza dello scooter Seat. Scooter che, sulla falsariga del mondo automobilistico (sebbene non sia una novità in senso assoluto) mette a disposizione tre diverse modalità di guida: Eco, City e Sport.

In Eco il calo delle prestazioni è percettibile, ma diventa forse più fruibile se non volete essere “risucchiati” dalla spinta. Mentre in Sport ci si diverte davvero, e si viaggia decisamente forte. Quanto ai tempi di ricarica, ci vogliono dalle 6 alle 8 ore da una normale presa domestica per passare da 0 al 100%. Il costo è di circa 1 euro per una carica completa, se si stima che da casa il prezzo dell'energia è intorno ai 0,20 centesimi per kWh. E con un pacco batteria da 5,6 kWh il conto è presto fatto. L'accumulatore dovrebbe garantire un'autonomia intorno ai 137 km. Quanto basta per soddisfare le esigenze settimanali di chi usa lo scooter prevalentemente in città. Anche perché stando alle medie “dichiarate”, l'utente scooter percorre al massimo 13 km al giorno.

Già ordinabile in Italia con un prezzo di listino di 6.750 Euro, grazie agli incentivi statali SEAT MÓ eScooter 125 è disponibile con uno sconto del 40% in caso di rottamazione e con la possibilità di fruire di una formula finanziaria a 99 Euro al mese per 48 mesi senza dover versare nessun anticipo.