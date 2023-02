Seat Mò, lo scooter elettrico ora va di corsa. Il 125 Performance ha dettagli “da pista”. L'autonomia è più di 130 km

BARCELLONA - Dalla pista alla strada. Mó Performance 125, il nuovo scooter elettrico di Seat, è nato sfruttando le esperienze maturate nelle competizioni. E si vede: spunto bruciante (da zero a 50 Km/h in 2,9 secondi) forcella che consente inserimenti precisi, mono ammortizzatore posteriore ben calibrato per pieghe senza sbavature. E poi il peso del pacco batterie, 40 chilogrammi, che abbassa il baricentro a tutto vantaggio della guidabilità.

Sui vialoni del centro di Barcellona e, su per i tornanti che scalano il Mirador de Sarriá, questo scooter di Seat ha offerto un notevole piacere di guida. La novità più apprezzata è la disponibilità della potenza.

Selezionando l’assetto Sport (basta premere un pulsante con il pollice destro) la spinta diventa esuberante e si sfiorano 100 km/h. Ma la sorpresa non finisce qui. C’è ancora un margine a disposizione: selezionando con lo stesso tasto, entra in azione anche una spinta aggiuntiva grazie all’e-booster. Ma attenzione: la spinta aggiuntiva dura 30 secondi, poi si azzera e per riattivarla bisogna far trascorrere almeno due minuti. Insomma quei 110 km/h ti devono servire solo per un sorpasso, non puoi averlo sempre a disposizione. Il Mó Performance ti aiuta, dunque, ma rispettando sempre le tarature per cui è omologato. E così, ad esempio, quando si viaggia a tutta in una delle tre modalità il Mó (Eco, City, Sport) lo scooter va fino a raggiungere la massima velocità prevista per quell’assetto.

Se di insiste, magari in discesa, il mezzo taglia autonomamente la spinta fino a rientrare nel range di velocità massima programmato. Insomma non si può andare oltre la massima velocità prevista per l’assetto prescelto. Vediamo i dati tecnici. Il motore elettrico sincrono sviluppa 12 cavalli grazie al pacco batterie agli ioni di litio capace di erogare 5,6 kWh con un picco di 11,5 kw. Secondo i dati Seat, il nuovo Mó Performance arriva a percorrere 133 km con una ricarica completa. Il monoamortizzatore posteriore è sviluppato in collaborazione con il marchio Öhlins: il sistema è completamente regolabile in compressione, rilascio e precarico della molla.

Anche le forcelle anteriori Andreani, hanno un setting aggiornato grazie a un paraolio maggiorato che offre una maggiore efficienza con un utilizzo intensivo. Seat Mó 125 Performance mostra due nuovi colori: Blu Tarifa con finitura opaca e Grigio Barcellona. Il prezzo di listino (con incentivi) parte da 5.760 euro iva inclusa, o 99 euro al mese per 48 mesi con un anticipo di 1.400 euro Tan 0,99% Taeg 5,79%.