Seat Mò Performance, la mobilità elettrica su due ruote mette le ali

BARCELLONA - Solo 2.9 secondi per andare da 0 a 50 km/h. Mó mette le ali. La versione Performance dello scooter elettrico di Seat è nato sulla pista. E i risultati sono godibili subito: grande equilibrio, posizione di guida che consente il dominio totale del mezzo e permette pieghe in pieno stile motociclistico. Sulle strade del centro di Barcellona e, soprattutto, nei tornanti che scalano il Mirador de Sarriá il Mó Performance ha dato il meglio di se. Selezionando l’assetto Sport con un pulsante sotto il pollice destro, la spinta diventa esuberante e si raggiungono facilmente i 100 km/h. E se quando sei a tutta, devi anche superare, nessun problema: nuovo tocco del tasto ed ecco che entra in azione il booster che aumenta ulteriormente la spinta per 30 secondi fino a raggiungere i 110 km/h.

Ma, attenzione, trascorsi i 30 secondo la spinta aggiuntiva si azzera e, per richiederla di nuovo, devono trascorrere almeno due minuti. Dopo un lasso di tempo inferiore non si attiva. E a questo punto vale anche la pena svelare anche un altro dispositivo. Quando si viaggia a manetta in una delle tre modalità il Mó va fino a raggiungere la massima velocità prevista per quell’assetto. Se di insiste, magari in discesa, il mezzo taglia autonomamente la spinta fino a rientrare nel range programmato. Insomma non si può andare oltre la massima velocità prevista per l’assetto prescelto.

La spinta del Mó Performance è assicurata da un motore 125 elettrico sincrono da 12 cavalli alimentato da un pacco batterie rimovibile con maniglie e ruote stile trolley. Si tratta di batterie agli ioni di litio ad alta densità energetica da 5,6 kWh capaci di erogare un picco di 11,5 Kw. Il pacco complessivamente pesa poco più di 40 kg e fornisce un’autonomia che, secondo i dati Seat, arriva 133 km con una singola carica in base al ciclo di test ufficiale WLTP. “Considerati i livelli di utilizzo medio di questa tipologia di veicoli - ha chiarito Jose Manuel Zapata, sales manager di Seat Mó - un utente potrebbe arrivare a fare una ricarica a settimana, e anche nel caso di esaurimento della batteria, l’operazione di ricarica risulta comunque molto semplice. La batteria può essere caricata quando è ancora montata sul veicolo, ma può anche essere rimossa dal MÓ 125 e collegata alla presa domestica. Per la ricarica completa collegandosi alla rete domestica sono necessarie circa 6 ore”.

Dicevano che il Mò Performance nasce in pista. La ciclistica oltre a connotarsi di “racing based”nel design e nelle finiture, offre anche prestazioni di classe superiore. Il monoamortizzatore posteriore è sviluppato in collaborazione con un marchio solido come Öhlins: il risultato è un setting dedicato alla struttura telaistica di Seat Mó 125 Performance, che si adatta bene a ogni tipologia di percorso. Il sistema è completamente regolabile in compressione, rilascio e precarico della molla.

Anche le forcelle anteriori Andreani, hanno un setting aggiornato grazie a un paraolio maggiorato che offre una maggiore efficienza con un utilizzo intensivo. E poi gli steli caratterizzati, dalla finitura Gold, sono più lunghi e, quindi, sono in in grado di assorbire escursioni maggiori.

E la sicurezza che sta tanto a cuore al gruppo Volksvagen? In attesa dell’abs ecco, intanto, i dischi freno Galfer ricavati da una lavorazione con taglio al laser. Il profilo a margherita migliora la dissipazione del calore, e offre una frenata più potente.

Seat per il Mò 125 Performance ha voluto la massima cura dei particolari. Sella Alcantara antiscivolo e alcuni dettagli di pregio come i badge laterale in nero lucido “Mò 125”, Black Pack che include maniglie passeggero in nero lucido, bilanceri manubrio in nero lucido, cupolino nero, anello di protezione batteria in nero lucido. Seat Mó 125 Performance sarà disponibile in due nuovi colori esclusivi: Blu Tarifa con finitura opaca e Grigio Barcellona, che si aggiungono al Rosso Pamplona e Bianco Minorca.

Il prezzo di listino del nuovo Mó 125 Performance parte da 5.760 euro iva inclusa, o 99 euro al mese per 48 mesi con un anticipo di 1.400 euro TAN 0,99% TAEG 5,79% potendo accedere agli incentivi statali attualmente in vigore per la categoria dei motocicli elettrici.