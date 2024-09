Suzuki dedica versioni speciali di GSX-8R ai suoi campioni. Omaggio a ​Uncini, Lucchinelli, Capirossi e Schwantz

In occasione del Salone Auto di Torino, Suzuki è scesa in campo anche con le due ruote e ha presentato le sue GSX-8R Legend Edition, dedicate ai campioni di motociclismo Lucchinelli, Uncini, Schwantz, Capirossi. Per ciascuna livrea sono stati messi a disposizione soltanto cinque esemplari con prezzo fissato in 11.500 euro e acquistabili solamente online. Proprio all'evento torinese, Loris Capirossi, pluri-campione del mondo ed ex pilota Suzuki, insieme a Livio Suppo, Team Manager con sei titoli piloti MotoGP e a capo del Team Suzuki MotoGP nel 2022, sono stati ospiti dell'evento che ha inaugurato la presenza di Suzuki al Salone. I due hanno condiviso con gli appassionati ricordi, aneddoti ed esperienze legate al mondo delle corse e della MotoGP. Durante l'evento di venerdì 13, non soltanto Loris Capirossi ha svelato la Suzuki GSX-8R Legend Edition a lui dedicata ma è anche stato dato l'inizio alle prenotazioni per tutte le 4 iconiche versioni della Suzuki GSX-8R Legend Edition.

Suzuki ha voluto celebrare le imprese di quattro piloti del motociclismo, ovvero Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Loris Capirossi e Kevin Schwantz. Quattro piloti Suzuki, tutt'oggi nel cuore degli appassionati per le loro imprese sportive, ai quali sono dedicate le GSX-8R Legend Edition, con livree uniche e specifiche per ogni pilota. La GSX-8R è la nuova sportiva di Suzuki, con motore bicilindrico parallelo che eroga 83 CV a 8.500 giri/min di potenza massima e 78 Nm a 6.800 giri/min. Il tutto è supportato da un telaio con forcellone in alluminio, semi manubri in alluminio forgiato, forcella a steli rovesciati, impianto di illuminazione Full LED e una strumentazione TFT a colori da 5 pollici. Le GSX-8R Legend Edition sono ordinabili esclusivamente online attraverso il sito dedicato, fino al 30 settembre 2024 e fino a esaurimento scorte. La procedura è semplice: una volta scelta la Legend Edition preferita e la concessionaria presso cui finalizzare l'acquisto, sarà sufficiente inserire la propria email e versare un acconto di 500 euro con PayPal. Entro due giorni si verrà ricontatti dal concessionario di riferimento per finalizzare l'acquisto.