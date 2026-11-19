SM, come supermotard: una categoria di nicchia, per veri intenditori. È questa la sigla che accompagna il nome della reinterpretazione moderna della storica DRZ di Suzuki (disponibile anche in versione enduro): una moto pensata per regalare divertimento senza "troppo impegno". È snella, leggera, performante e particolarmente agile. Ha una potenza tutto sommato contenuta (come il peso), ma ben erogata. E si presta a un pubblico eterogeneo: se sei un esperto, tiri fuori il massimo, sfrutti le sue doti ciclistiche, e puoi persino portarla in pista e divertirti con stoppie e impennate; se invece sei alle prime armi, avrai tre le mani una moto facile, gestibile e leggera, con cui imparare e progredire, a patto che tu sia comunque alto perché la sella non è bassissima.

Suzuki DR-Z4SM: ciclistica ben assemblata e mono da 38 CV

La ciclistica è uno degli elementi più interessanti del progetto: semplice ma perfettamente amalgamata. Il telaio è a travi in acciaio, il forcellone è in alluminio e davanti troviamo una forcella Kayaba a steli rovesciati da 46 mm. Al posteriore lavora invece un monoammortizzatore completamente regolabile. L'impianto frenante prevede un disco anteriore da 310 mm, mentre il peso dichiarato è di appena 154 kg. A spingerla ci pensa un monocilindrico da 398 cc, 38 CV e 37 Nm, abbinato a un cambio a cinque marce e a una frizione antisaltellamento. Anche l'elettronica segue una filosofia piuttosto essenziale: il display è di dimensioni contenute (con le info essenziali), ci sono due mappe che intervengono sulla risposta del gas e un controllo di trazione regolabile e disattivabile. Insomma, tutto quello che serve, senza troppi fronzoli. La posizione di guida è quella tipica di una supermotard. La sella è stretta e snella, il manubrio alto e largo e il busto rimane perfettamente eretto, con una sensazione di controllo e di dominio sulla strada. L'altezza da terra della seduta è di 890 mm, una quota che può rappresentare un ostacolo per i motociclisti meno alti, ma la conformazione particolarmente stretta della sella aiuta parecchio.

Per divertirsi c'è bisogno davvero per forza di tanta potenza?

La domanda che viene da porsi è: 38 cavalli possono bastare per divertirsi davvero? La risposta è assolutamente sì. Perché il rapporto tra peso e potenza è comunque favorevole. E poi perché il motore offre una bella risposta al gas, con una spinta abbastanza corposa soprattutto ai bassi regimi. Ovvio, dieci-quindici cavalli in più non avrebbero guastato, assolutamente. Ma la potenza disponibile è comunque sufficiente per divertirsi senza rendere la moto troppo impegnativa. Ed è proprio questo, come anticipato in apertura, uno dei suoi punti di forza: è una moto che può mettere a proprio agio sia chi ha meno esperienza sia chi va in moto da tanti anni. Molto bello l'equilibrio generale della ciclistica. L'assetto è forse un po' morbido quando si cerca una guida più sportiva, ma le sospensioni sono comunque completamente regolabili e, soprattutto, il feeling trasmesso dalla moto è davvero ottimo. Molto bella in inserimento di curva, in percorrenza e anche in uscita, dove la leggerezza e la risposta del motore permettono di guidare con grande naturalezza. La frenata è efficace, la frizione morbidissima. Si guida che è un piacere.

Non ha difetti? Quanto costa?

Qualche limite, naturalmente, c'è. Il cambio a cinque marce, ad esempio, è più che adeguato per il tipo di utilizzo per cui nasce questa moto, ma una sesta marcia avrebbe fatto comodo soprattutto negli spostamenti più lunghi e nei trasferimenti autostradali, permettendo di viaggiare a velocità di crociera con un po' più di comfort. Per il resto, la Suzuki DR-Z4SM convince proprio per la sua semplicità e per la facilità con cui riesce ad essere performante nel misto stretto. La moto è disponibile in due colorazioni al prezzo di partenza di 7.990 euro. Una proposta interessante per chi cerca una supermotard autentica, leggera e facile da sfruttare. In questo caso "Less is More" è davvero azzeccato.