Suzuki GSX-R1000R, arriva la versione “Anniversary”. Livrea ispirata alla MotoGP per celebrare 100 anni della casa

ROMA - Si chiama GSX-R1000R Anniversary la nuova arrivata della casa giapponese che celebra il centenario di Suzuki. La sportiva della casa del Sol Levante sarà in vendita a partire dal prossimo mese di ottobre è avrà una livrea ispirata ai colori rétro utilizzati dalle GSX-RR del Team Ecstar nel Campionato del Mondo della MotoGP, con il tradizionale abbinamento del blu e dell'argento ardesia che rende omaggio alle prime Suzuki da Gran Premio degli Anni 60. E' proprio a partire da quegli anni che Suzuki ha inanellato una lunga serie di trionfi, sia nel Motomondiale, sia nelle gare per moto derivate dalla serie, molti dei quali ottenuti proprio dalla stirpe delle GSX-R.

La GSX-R1000R, che dal suo lancio ha vinto numerose gare e campionati in Europa, negli Stati Uniti e in Australia, oltre al Senior TT sull'Isola di Man, condivide però con la sportiva MotoGP molto più dei semplici colori. La GSX-R1000R utilizza il sistema di fasatura variabile delle valvole SR-VVT (Suzuki Racing-Variable Valve Timing) sviluppato nei Gran Premi per incrementare la coppia e la potenza massime rispettivamente di 118 Nm e 202 cv. Questa tecnologia migliora il rendimento ai regimi più elevati, senza sacrificare il tiro ai medi e ai bassi. A livello ciclistico, forcella Showa BFF assicura scorrevolezza, una piastra superiore è alleggerita e l'adozione di un'asola nel telaio permette di variare la posizione per una messa a punto dell'assetto precisa e personalizzata, in accordo con i regolamenti sportivi internazionali.

La dotazione di serie della GSX-R1000R comprende anche un pacchetto completo di dispositivi elettronici che include il controllo elettronico della trazione regolabile su 10 livelli, il quickshifter bidirezionale con auto-blipper, il launch control e l'ABS con funzione cornering, che regola il suo intervento in funzione dell'angolo di piega. "La gamma GSX-R e la versione 1000 in particolare - ha commentato Tomoki Taniguchi, Vice Presidente di Suzuki Italia e Responsabile della Divisione Moto - è da tempo la portabandiera delle supersportive, con una storia gloriosa scritta sulle strade e sulle piste di tutto il mondo. Dotare un modello così iconico di una livrea racing ispirata al passato è il modo migliore per celebrare i 100 anni di Suzuki".