GSX-R1000R Stealth va a ruba. La serie speciale della supersportiva Suzuki è già sold out

È già sold out la Suzuki GSX-R1000R Stealth, serie speciale in edizione limitata presentata in anteprima nazionale lo scorso 11 settembre al Salone Auto Torino. La supersportiva di Hamamatsu nasce dall'incontro tra la vocazione sportiva della GSX-R e il linguaggio stilistico della Stealth Line, la gamma di motori fuoribordo Suzuki caratterizzata dall'estetica total black. La GSX-R1000R Stealth si distingue per la livrea che alterna nero lucido e nero opaco, con il logo Stealth sul serbatoio accompagnato dal numero progressivo dell'esemplare.

La dotazione dedicata comprende scarico Akrapovič in titanio, cupolino fumé, cover monoposto e alette in carbonio. Alla base rimane la tecnica della GSX-R1000R, con il motore quattro cilindri in linea di 999,8 cc dotato del sistema di fasatura variabile SR-VVT, Suzuki Racing Variable Valve Timing, e del comando elettronico Ride-by-Wire. La dotazione elettronica comprende controllo di trazione regolabile, Launch Control, Quick Shifter bidirezionale e diversi Riding Mode. Per la ciclistica Suzuki ha confermato il telaio in alluminio a doppia trave, sospensioni ad alte prestazioni e impianto frenante Brembo.

Con la Stealth, Suzuki porta quindi nel mondo delle supersportive il linguaggio estetico già utilizzato per la propria gamma di fuoribordo, trasformando una versione speciale della GSX-R1000R in un modello dedicato agli appassionati e caratterizzato da una dotazione specifica. La disponibilità limitata ha portato al rapido esaurimento degli esemplari previsti per il mercato.