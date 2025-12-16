Suzuki Hayabusa MY2026, evoluzione dell'ipersportiva giapponese. Aggiornamenti su elettronica, dotazioni e stile

Suzuki ha svelato la Hayabusa MY2026, nuova evoluzione dell'ipersportiva giapponese che si aggiorna con interventi mirati su elettronica, dotazioni e stile. La Hayabusa, lanciata per la prima volta nel 1999 con l'obiettivo dichiarato di diventare la moto di serie più veloce al mondo, ha attraversato tre generazioni fondamentali. Dopo la seconda serie del 2008 e la profonda evoluzione tecnologica del 2021, la versione MY2026 rappresenta un ulteriore affinamento di un modello che continua a distinguersi per equilibrio tra potenza, controllo e stabilità alle alte velocità. Tra le principali novità spiccano le nuove livree Nero Memphis, Grigio Pittsburgh e Blu Rodi, l'adozione di una batteria ELIIY Power agli ioni di litio, più leggera ed efficiente, e l'aggiornamento di alcuni sistemi elettronici chiave.

Il Launch Control System beneficia di nuove tarature per partenze più progressive e sicure, mentre il Power Mode Selector è stato ottimizzato per migliorare la risposta della coppia ai bassi regimi. Evoluto anche lo Smart Cruise Control, ora attivo anche durante i cambi di marcia, a vantaggio del comfort nei lunghi trasferimenti. Accanto alla versione standard, Suzuki propone la Hayabusa MY2026 Special Edition Blu Montreal, caratterizzata da carrozzeria e cerchi blu con accenti bianchi, emblema SUZUKI 3D e stemma speciale resinato sul serbatoio, oltre a un terminale di scarico e paracalore con finitura anodizzata.

Invariato il motore quattro cilindri in linea da 1.340 cc, raffreddato a liquido, capace di erogare 190 CV a 9.700 giri/min e una coppia massima di 150 Nm a 7.000 giri/min, pensato per garantire accelerazioni poderose e una spinta costante su tutto l'arco di utilizzo. La Suzuki Hayabusa MY2026 sarà disponibile presso la rete dei concessionari ufficiali nelle colorazioni Blu Rodi, Grigio Pittsburgh e Nero Memphis al prezzo di 19.990 euro. La Special Edition Blu Montreal è proposta a 20.490 euro