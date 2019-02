Suzuki, il gioiello Katana protagonista al Festival di Sanremo 2019

SANREMO - Artisti e staff in giro con le Suzuki, ma sotto i riflettori c’è la nuova Katana. Suzuki e Festival un binomio che si rinnova da sei anni e che per il 2019 diventa anche vetrina per l’ultima grande novità su due ruote della Casa di Hamamatsu. Dopo le anteprime nei saloni e il successo riscontrato al Motor Bike Expo di Verona, Katana 2019 rielabora le forme originarie per intonare ancora una voce fuori dal coro e regalare altre intense emozioni.

Durante le giornate del Festival un esemplare di colore Silver di Suzuki Katana è esposto di fronte all’ingresso del Forte Santa Tecla. Una scelta precisa perché la fortezza, con la sua atmosfera magica e le molte iniziative che ospita, costituisce un tradizionale punto di aggregazione per gli artisti, i vip e gli addetti ai lavori che gravitano attorno al Festival.

“Una location così suggestiva e mondana - dicono in Suzuki - è anche la cornice ideale per un modello sofisticato e di tendenza come la Katana, le cui linee sono ispirate alle omonime leggendarie spade dei samurai. La sua sagoma nitida riesce ad abbinare bellezza e funzionalità, fascino rétro ed elementi moderni, dando vita a un nuovo fenomeno di stile che influenza anche il mondo della moda”.

Katana ha già dimostrato un feeling speciale con gli appassionati più esigenti. La moto piace per il suo aspetto esclusivo e ricercato. E poi per la cura assoluta dei dettagli. Ma basta sedersi in sella ad er assaporare un bilanciamento perfetto. Naturalmente c’è il supporto dell’Abs e del controllo elettronico della trazione. Presenze che aiutano a sfruttare meglio l'eccezionale erogazione del motore.