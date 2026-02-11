Suzuki, la gamma si rinnova tra sportive e maxi scooter: evoluzione per Gsx-S1000GX e Burgman 400

Suzuki rinnova la sua Gsx-S1000GX, proposte negli allestimenti Plus e Top, così come lo scooter Suzuki Burgman 400 in configurazione Comfort e annuncia il ritorno della sportiva Suzuki Gsx-R125. Le GSX-S1000GX Plus e Top rappresentano l'evoluzione della crossover sportiva Suzuki, un modello che punta a combinare le prestazioni e la ciclistica di una superbike con la comodità e la versatilità di una tourer. Il quattro cilindri in linea da 999 cc eroga 152 cavalli e 106 Nm di coppia, garantendo accelerazioni brillanti e grande fluidità di marcia. Il telaio in alluminio, le sospensioni elettroniche di serie e il pacchetto Suzuki Intelligent Ride System, che include controllo di trazione su sette livelli, cruise control intelligente, quick-shifter bidirezionale e Abs evoluto, assicurano invece equilibrio tra dinamica sportiva e sicurezza.

La posizione di guida eretta, il parabrezza regolabile e la predisposizione al carico ne ampliano poi la vocazione al viaggio. La versione Plus, proposta a 15.790 euro, si distingue per le borse laterali in tinta, mentre la Top, da 17.490 euro, aggiunge dotazioni premium come sella comfort, scarico Akrapovič e cavalletto centrale, con arrivo nella rete vendita previsto da marzo. Accanto alla crossover, Suzuki introduce il Burgman 400 Comfort, evoluzione di uno del maxi scooter nato nel 1998 e votato a comodità, protezione aerodinamica e capacità di carico. Il nuovo allestimento enfatizza ulteriormente il comfort grazie a parabrezza maggiorato, paramani, bauletto da 47 litri con piastra e schienalino passeggero. Il prezzo è fissato in 7.490 euro. Chiude la gamma il ritorno della Gsx-R125, sportiva d'accesso che racchiude il Dna racing della famiglia Gsx-R in una formula leggera e accessibile.

Il monocilindrico Dohc raffreddato a liquido adotta soluzioni tecniche derivate dalle competizioni, come il rivestimento del cilindro Scem e l'iniezione elettronica avanzata, offrendo un equilibrio tra prestazioni ed efficienza. Con un peso di soli 134 kg in ordine di marcia, telaio compatto, Abs Bosch, illuminazione full Led, avviamento keyless Easy Start e strumentazione Lcd, la piccola supersportiva è proposta a 4.190 euro.