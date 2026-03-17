Suzuki porta Hayabusa negli eSport con una versione speciale. Fatta in collaborazione con il videogioco Street Fighter 6

Suzuki porta il mondo delle due ruote negli eSport con una versione speciale della Suzuki Hayabusa, realizzata in collaborazione con il videogioco Street Fighter 6. Il modello, denominato Hayabusa Tuned by Juri è stato presentato in occasione dei tornei Capcom Cup 12 e Street Fighter League World Championship 2025, disputati a Tokyo. La livrea della moto si ispira al personaggio Juri, reinterpretato in una variante grafica 2P color, tipica dei videogiochi di combattimento.

Il design combina tonalità bianco, nero e giallo con elementi dinamici che richiamano lo stile aggressivo e competitivo del personaggio. L'iniziativa celebra l'incontro tra il mondo motociclistico e quello degli eSport, proseguendo una collaborazione già avviata nel 2025, quando Suzuki aveva realizzato una Gsx-8R con livrea dedicata allo stesso universo videoludico. La Hayabusa Tuned by Juri non è destinata alla produzione o alla vendita, ma è stata esposta allo stand Suzuki durante i campionati mondiali, come concept celebrativo pensato per gli appassionati di moto e gaming.