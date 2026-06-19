Suzuki SV-7GX, la crossover da viaggio. Motore bicilindrico da 645 cc e 73,4 cv, oltre 400 km di autonomia

Suzuki amplia la propria gamma di moto stradali con la nuova SV-7GX, crossover di media cilindrata progettata per combinare la guida dinamica di una naked con le caratteristiche di comfort e versatilità tipiche di una moto dedicata al turismo. Il nuovo modello nasce dall'evoluzione della piattaforma tecnica della SV650, dalla quale eredita il bicilindrico a V di 90 gradi da 645 cc e il telaio, integrando soluzioni pensate per un utilizzo trasversale, dalla mobilità quotidiana ai viaggi di lungo raggio. Il propulsore, omologato Euro 5+, sviluppa 73,4 Cv (54 kW) e 64 Nm di coppia massima. Suzuki dichiara consumi pari a 4,2 litri ogni 100 chilometri e un'autonomia superiore ai 400 chilometri grazie al serbatoio da 17,4 litri. Il design è stato affinato attraverso test aerodinamici per migliorare la protezione del pilota, mentre il frontale adotta un impianto di illuminazione full Led. Di serie anche il parabrezza regolabile su tre posizioni e i paramani.

L'ergonomia è stata sviluppata per offrire una posizione di guida equilibrata, con una sella posta a 795 millimetri da terra, un ampio manubrio in alluminio e una configurazione che punta a favorire il comfort anche del passeggero. Sul fronte della tecnologia debutta una dotazione completa raccolta sotto il Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), con tre modalità di guida, controllo di trazione regolabile su tre livelli e disattivabile, acceleratore ride-by-wire, Low Rpm Assist, Easy Start System, cambio quickshifter bidirezionale e l'ABS. La parte ciclistica prevede un telaio a traliccio in acciaio, una forcella telescopica da 41 millimetri, un monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico e ruote da 17 pollici equipaggiate con pneumatici Pirelli Angel Gt II. L'impianto frenante utilizza un doppio disco anteriore da 290 millimetri con pinze a quattro pistoncini e un disco posteriore da 240 millimetri.

Il peso in ordine di marcia è di 211 chilogrammi. La dotazione include inoltre un display TFT a colori da 4,2 pollici con sensore automatico della luminosità e la connettività Suzuki Ride Connect+, che permette di gestire navigazione turn-by-turn, notifiche dello smartphone, informazioni sul traffico e diversi parametri relativi all'utilizzo del veicolo. La SV-7GX sarà disponibile da settembre 2026 nelle colorazioni Bianco Cortina, Blu Zante, Grigio Buffalo e Nero Dubai. Il listino parte da 7.990 euro per la versione Bianco Cortina e raggiunge gli 8.290 euro per le altre varianti.