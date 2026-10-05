Suzuki SV-7GX, nuova crossover disponibile per i test ride. Dal 10 ottobre porte aperte nelle concessionarie

La nuova Suzuki SV-7GX sarà protagonista del 'porte aperte 'organizzato dalla casa giapponese sabato 10 ottobre nella rete ufficiale. In occasione dell'iniziativa sarà possibile conoscere la nuova crossover stradale e provarla su strada attraverso i test ride organizzati dalle concessionarie aderenti. La SV-7GX combina l'impostazione di una naked sportiva con caratteristiche orientate al turismo. È equipaggiata con un motore bicilindrico a V di 90 gradi da 645 cc, capace di 73,4 Cv e 64 Nm di coppia. Il propulsore, raffreddato a liquido e omologato Euro 5+, è abbinato a consumi dichiarati di 4,2 l/100 km. Il serbatoio da 17,4 litri consente, secondo i dati forniti da Suzuki, un'autonomia superiore ai 400 km. Sul fronte della dotazione, la moto dispone di illuminazione a LED, parabrezza regolabile su tre posizioni con un'escursione di 50 mm e paramani di serie.

La posizione di guida è caratterizzata da un manubrio in alluminio a sezione variabile e da una sella posta a 795 mm da terra. La sella del passeggero è rialzata e le maniglie sono integrate nel portapacchi. La dotazione elettronica comprende il Suzuki Intelligent Ride System, con tre modalità di guida e controllo di trazione regolabile su tre livelli e disattivabile. Sono inoltre presenti acceleratore ride-by-wire, Suzuki Easy Start System, Low RPM Assist, quickshifter bidirezionale e ABS.

La strumentazione utilizza un display TFT a colori da 4,2 pollici, mentre l'app Suzuki Ride Connect+ permette di collegare lo smartphone e utilizzare la navigazione, oltre a visualizzare informazioni relative a chiamate, messaggi, meteo e traffico. La ciclistica prevede un telaio a traliccio in acciaio, forcellone tubolare e sospensione posteriore con monoammortizzatore regolabile nel precarico su sette livelli. All'anteriore è presente una forcella telescopica con steli da 41 mm.

I cerchi da 17 pollici montano pneumatici Pirelli Angel GT II nelle misure 120/70 e 160/60, mentre l'impianto frenante utilizza un doppio disco anteriore da 290 mm con pinze a quattro pistoncini e un disco posteriore da 240 mm. Il peso in ordine di marcia è di 211 kg. La SV-7GX è proposta in quattro colorazioni e può essere equipaggiata con diversi accessori originali, tra cui bauletto da 45 litri, borse laterali semirigide, borsa da serbatoio, sella comfort rialzata e parabrezza maggiorato. Il prezzo parte da 7.990 euro per la colorazione Bianco Cortina e arriva a 8.290 euro per le altre livree.