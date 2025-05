SYM Colibrì, il nuovo scooter 125 che punta sullo stile: "cambia colore" in funzione della luce

Si chiama Colibrì il nuovo scooter di piccola cilindrata che SYM ha recentemente introdotto sul mercato italiano. È un veicolo leggero, facile e stiloso, pensato per i giovani utenti delle due ruote (e non solo) ed è proposto nelle motorizzazioni 50 e 125 cc (ma al momento in Italia è disponibile solo la versione 125 cc).

Le sue linee sono piuttosto tondeggianti, esaltate da una speciale verniciatura (realizzata con una lavorazione specifica) che genera dei riflessi diversi funzione della luce: tra le tinte disponibili ci sono il bianco, il grigio e un particolare viola opaco. Il Colibrì prevede inoltre una pratica pedana piatta, ruote basse, gruppi ottici full-Led e un vano sottosella da 22,5 litri (può ospitare un casco Jet e non solo). La sua sella è posta a 745 mm da terra, e la lunghezza complessiva del mezzo è di 1.780 mm, con una larghezza di soli 630 mm e un serbatoio da 6,5 litri.

Il SYM Colibrì è spinto da un monocilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria: nella versione da 50 cc sviluppa circa 3,3 CV, mentre la 125 cc arriva a una potenza di 9,6 CV e a una coppia di 10,4 Nm. Entrambe le versioni sono dotate del sistema EnMIS, sviluppato con Keihin, che ottimizza l’accensione per migliorare la combustione e l’efficienza del motore, contribuendo anche a ridurre i consumi.

La ciclistica invece prevede un classico telaio tubolare in acciaio, una forcella telescopica all'anteriore e al posteriore una soluzione specifica per ciascuna versione: doppio ammortizzatore per il 50 cc e un mono per il 125 cc. L’impianto frenante invece è composto da un disco anteriore da 205 mm e un tamburo al posteriore da 130 mm. E la dotazione si completa con luci a LED, display LCD e porta USB 3.0. Il tutto proposto al prezzo di 2.399 euro; nelle prossime settimane, contestualmente al suo arrivo sul mercato, sarà comunicato anche il prezzo della versione 50 cc.